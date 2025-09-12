Novogratz: Altcoin hazineleri kriptoya enerji katıyor

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, Bitcoin'in son dönemde yatay seyretmesinin nedeninin şirket hazinelerinin altcoinlere yönelmesi olduğunu söyledi. Novogratz'a göre bu trend, piyasaya para ve enerji kazandırırken yıl sonuna doğru Bitcoin'de yeni bir yükseliş görülebilir.

Bitcoin Duraksadı, Şirketler Altcoin Biriktiriyor

Novogratz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede "Bitcoin şu anda konsolidasyon aşamasında. Bunun nedeni, bazı şirketlerin hazinelerini diğer kripto paralarda değerlendirmek istemesi." dedi.

Bu eğilimin önde gelen örneklerinden biri, Blockchain odaklı teknoloji firması BitMine Immersion Technologies oldu. Şirket, yakın zamanda 200 milyon dolar değerinde Ether (ETH) alarak toplam varlığını 9 milyar doların üzerine çıkardı.

Benzer şekilde Nasdaq'ta işlem gören Forward Industries, 1,65 milyar dolarlık nakit ve stablecoin taahhüdüyle Solana (SOL) odaklı bir strateji başlatacağını duyurdu. Novogratz, bu tür girişimlerin kriptoya hem enerji hem de yeni kaynaklar kazandırdığını vurguladı.

Galaxy Digital CEO'su, Bitcoin'in ise son yedi günde 110.055 ile 116.083 dolar aralığında işlem gördüğünü hatırlattı. Yılın ilerleyen döneminde ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine başlamasıyla birlikte Bitcoin'in yeniden ivme kazanabileceğini söyledi.

Novogratz ayrıca, düzenleyici reformların önemine dikkat çekti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) dile getirilen yeni düzenleme adımlarının piyasaların onchain dönüşümünü hızlandırabileceğini belirtti. Nasdaq'ın borsada listelenen hisse ve yatırım fonlarının tokenleştirilmesine yönelik başvurusu da bu dönüşümün bir parçası olarak öne çıktı.

Ethereum, Solana ve diğer Blockchain ekosistemleri arasındaki rekabetin sağlıklı olduğunu ifade eden Novogratz, kripto piyasasının artık "hikâyeden senaryoya" geçtiğini söyledi. Uzmanlara göre bu gelişmeler, kripto varlıkların giderek daha fazla kurumsal ilgi görmesinin önünü açıyor.