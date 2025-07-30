Nasdaq şirketi ETHZilla adıyla Ethereum stratejisi benimsiyor

Nasdaq şirketi ETHZilla adıyla Ethereum stratejisi benimsiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasdaq'da işlem gören 180 Life Sciences, Electric Capital ve Polychain Capital önderliğinde 60 yatırımcıdan 425 milyon dolar toplayarak 'ETHZilla' adıyla Ethereum hazine stratejisi benimsiyor. Şirket, geleneksel ETH stakingini aşan zincir üstü getiri modeli hedefliyor. Bu hamle, ETH hazine firmalarının iki ayda 1,26 milyon ETH topladığı dönemde gerçekleşiyor.

Ethereum hazine stratejileri kripto dünyasında yeni bir trend haline gelirken, beklenmedik bir sektörden güçlü bir oyuncu sahneye çıkıyor. Biyoteknoloji alanından yazılım destekli oyunlara geçiş yapan 180 Life Sciences, şimdi tamamen farklı bir alana yönelerek kripto dünyasına adım atıyor. Standard Chartered verilerine göre ETH hazine firmalarının dolaşımdaki ETH'nin yüzde 10'una kadar ulaşabileceği bir dönemde, şirketin bu hamlesi sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Geleneksel Şirketler Ethereum Hazine Modeline Yöneliyor

180 Life Sciences'ın dönüşüm planı, Electric Capital'in harici varlık yöneticisi olarak görev yapmasını ve zincir üstü getiri stratejisinin uygulanmasına liderlik etmesini içeriyor. Bu yaklaşım, staking, borç verme, likidite sağlama ve özel anlaşmaları birleştirerek geleneksel ETH stakingini geride bırakmayı hedefliyor.

Kapanışta 180 Life Sciences yönetim kurulu başkanı olmaya aday olan McAndrew Rudisill, "Kapanıştaki stratejimiz, yatırımcıların stablecoin ve tokenize varlık piyasalarının kalbindeki güçlü getiri potansiyeli olan ekosisteme maruz kalma imkanına erişmelerine olanak sağlamayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

Şu anda yaklaşık 17 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, ekosistem yapıcılarıyla yakın çalışarak ve ETH rezervini sadece getiri elde etmek için değil, aynı zamanda daha geniş Ethereum ağını desteklemek için kullanarak kendini diğer Ethereum hazine şirketlerinden farklılaştırmayı hedefliyor.

PIPE işleminin rutin kapanış koşullarına bağlı olarak 1 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor. Net gelirler öncelikle ETH satın almak için kullanılacak, ayrıca genel kurumsal amaçlar ve işlemle ilgili giderler için de kullanılacak. Şirket ayrıca takip eden bir arzda 150 milyon dolara kadar borçlanma senedi ihraç etme onayına sahip.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum! 2. sıraya koydu
title