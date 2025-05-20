Nasdaq şirketi 100 milyon dolarlık Bitcoin alımına hazırlanıyor

Nasdaq şirketi 100 milyon dolarlık Bitcoin alımına hazırlanıyor
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Endonezyalı fintech şirketi DigiAsia 100 milyon dolara kadar sermaye toplama ve net kârının yüzde 50'sini Bitcoin satın almak için planını açıkladı. Nasdaq hisseleri, duyurunun ardından yüzde 90 yükseldi. Şirket, halka açık şirketler arasında "büyüyen bir trend" olarak nitelendirdiği Bitcoin hazine rezervi oluşturma stratejisinin, Strategy ve Metaplanet gibi şirketlerin izinden gittiğini belirtti.

DigiAsia yönetim kurulu, Bitcoin satın alma ve kripto temelli gelir modelleri geliştirmek amacıyla sermaye piyasası çözümlerini değerlendiriyor. Şirket, hisse senedi bağlantılı teklifler, dönüştürülebilir tahviller ve yapılandırılmış kripto finans araçları gibi farklı finansman yöntemlerini inceliyor. DigiAsia ayrıca BTC getiri stratejileri ve BTC hazine rezervinin yönetimi konusunda düzenlenmiş ortaklarla görüşmelere başladığını duyurdu.

DigiAsia 100 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımıyla Kurumsal Kripto Trendine Katılıyor

DigiAsia'nın Bitcoin rezervi oluşturma kararı, şirketin hisse performansını ciddi biçimde değiştirdi. Haftanın ilk işlem gününde şirketin Nasdaq'taki hisseleri yüzde 91 yükselerek 0,3553 dolar seviyesinde kapandı ancak mesai sonrası işlemlerde Yahoo Finance verilerine göre yüzde 23,47 düştü.

DigiAsia'nın bu hamlesinin zamanlaması dikkat çekici zira şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 96 değer kaybederek Mayıs 2024'teki 9,6 dolar seviyesinden dramatik bir düşüş yaşadı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta merkezli firma, açıklamasında kendisini finansal teknoloji hizmet olarak tanımlıyor ve gelişmekte olan ekonomilerde nakit kullanılmayan ödemeler ve dijital cüzdanlar dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunuyor.

Şirket geçen ay 2024 yılında yüzde 36 artışla 101 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı ve 2025 yılında yüzde 24 gelir artışı öngördüğünü bildirdi.

DigiAsia'nın Bitcoin biriktirme stratejisi, kurumsal Bitcoin yatırımında öncü olan firmaların izinden gidiyor. Michael Saylor yönetimindeki Strategy, pazartesi günü 764,9 milyon dolar karşılığında 7.390 BTC daha satın aldığını ve toplam varlıklarını 576.230 BTC'ye yükselttiğini duyurdu.

Benzer şekilde, Japonya merkezli Metaplanet de pazartesi günü 1.004 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin rezervlerini 7.800 BTC'ye çıkardı. Bu kurumsal alımlar, şirket bilançolarında kripto varlık bulundurma trendinin giderek güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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