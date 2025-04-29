Nasdaq Dogecoin ETF listelemesi için resmi başvuru yaptı

Kripto para dünyasında düzenleyici çerçeve giderek şekillenirken, Nasdaq'ın 21Shares Dogecoin ETF başvurusu sektörde heyecan yarattı. Bu başvuru, Paul Atkins'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına getirilmesiyle birlikte kripto para endüstrisine daha ılımlı yaklaşan Trump yönetiminin politikalarıyla paralellik gösteriyor. Grayscale, Bitwise ve REX Shares'in ardından gelen bu başvuru, yakın gelecekte birçok altcoin ETF'ini görebileceğimizin habercisi olabilir.

SEC Başkanı Paul Atkins Kripto Dostu Yaklaşımı ile Dikkat Çekiyor

Nasdaq Stock Market LLC, salı günü 21Shares Dogecoin (DOGE) ETF'nin hisselerini listelemek ve işlem görmesini sağlamak için 19b-4 teklifini sundu. 21Shares, 9 Nisan'da S-1 kaydını dosyaladığında, firma aynı zamanda Dogecoin Vakfı tarafından onaylanan fonları piyasaya sürmek için House of Doge ile "münhasır" bir ortaklık kurduğunu da belirtti.

19b-4 dosyalaması, SEC'e bir kripto ETF teklif etme sürecinin iki aşamalı sürecinin ikinci kısmıdır. SEC tarafından kabul edildikten sonra, dosya resmi gazetede yayımlanacak ve ajansın onay sürecini başlatacak. Grayscale, Bitwise ve REX Shares daha önce bir DOGE ETF için başvuruda bulunmuştu. Trump yönetimi kripto para sektörüne çok daha dostane bir yaklaşım gösteriyor.

Paul Atkins, Başkan Donald Trump tarafından aday gösterildikten sonra 21 Nisan'da SEC başkanı olarak yemin etti. Atkins, ajansın Biden yönetimi ve eski SEC Başkanı Gary Gensler altındaki kripto düzenleme yaklaşımına karşı birkaç eleştiride bulundu. Atkins geçtiğimiz hafta "İnovasyon, maalesef, son birkaç yıldır piyasa ve düzenleyici belirsizlik nedeniyle engellenmiştir ki bu belirsizliği ne yazık ki SEC beslemiştir." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen Dogecoin teklifleri, SEC incelemesini bekleyen düzinelerce altcoin ile ilgili ETF başvuruları arasındadır. Bloomberg analistleri şubat ayında Litecoin ETF'lerinin (%90) onaylanma şansının en yüksek olduğunu, bunu Dogecoin fonlarının (%75), Solana (%70) ve XRP (%65) ürünlerinin izlediğini öngördü.

SEC, Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerinin ve temmuz ayında spot Ethereum ETF'lerinin listelenmesini yeşil ışık yaktı. DOGE fiyatı yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 0,18 dolar seviyesinde bulunuyor.