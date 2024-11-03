Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı

Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aurelien Michel, Mutant Ape Planet NFT skandalında dolandırıcılık yapmakla suçlandı ve yargılandı. Aurelien Michel suçunu kabul ederek, 1,4 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı ve 15 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, Michel'in hapis cezasından kurtulmasını sağladı.

Mutant Ape Yacht Club koleksiyonunun kopyası olan Mutant Ape Planet'in arkasındaki isim, Aurelien Michel, dolandırıcılık suçlamalarını kabul ederek hapis cezası yerine para cezasına çarptırıldı. Michel, 1,4 milyon doları geri ödemeyi kabul etti ve yatırımcılara yaptığı bu büyük ödeme ile cezaevinden kurtuldu.

Fransız Girişimci Michel Bir Ay Hapis Yatıp 1.4 Milyon Dolar Geri Ödemeyi Kabul Etti

Kripto para dünyasını sarsan Mutant Ape Planet olayında son perde kapandı. Koleksiyonun kurucusu Fransız girişimci Aurelien Michel, mahkemede suçunu kabul ederek büyük bir ceza indirimine gitti.

New York'ta görülen davada Yargıç Margo Brodie başkanlığındaki mahkeme, Michel'e beklenenden daha hafif bir ceza verdi. Federal savcıların 37 aylık hapis talebi, Michel'in bir aylık tutukluluğu ve 1,4 milyon dolarlık geri ödeme taahhüdü göz önüne alınarak reddedildi. Karara ek olarak Michel'e 15 bin dolar para cezası verildi.

Ethereum Blockchain ağında 6.797 adet Nft'den oluşan koleksiyon, 2022'nin Ocak ayında piyasaya sürülmüştü. Lansman sırasında 567 Ether toplayan proje, Mutant Ape Yacht Club'ın bir taklidi olarak dikkat çekmişti. Ancak süreç içerisinde koleksiyonun değeri sürekli düştü.

Savunma avukatları Ira Sorkin ve Adam Brody, müvekkillerinin yalnızca dijital sanat satışı yaptığını öne sürerek beraat talep ettiler. Buna karşın Yargıç Brodie, 2,9 milyon dolarlık gelirin NFT sahiplerine bir değer kazandırdığını, fakat bu değerin tam olarak belirlenemediğini vurguladı.

6 Ocak 2023'te tutuklanan Michel, sosyal medyada yaptığı açıklamada projeyi yanlış yönettiğini itiraf etmişti. 15 Kasım 2023'te suçunu kabul eden Michel hakkında savcılık, topluluk için verilen sözlerin tutulmaması ve NFT satışlarındaki vaatlerin gerçekleşmemesi nedeniyle sert ifadeler kullandı. Savcılar durumu "aldatmaca ve hüsranla dolu bir kabus" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Michel'in topladığı yaklaşık 3 milyon dolarlık gelir haksız kazanç olarak değerlendirildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin

 Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir? Eylül Ersöz Aras Bulut İynemli sevgili mi? Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! İzmir'de deprem mi oldu? Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir? En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.