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Morgan Stanley cephesinden Bitcoin ETF açılımı

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Morgan Stanley, kripto para piyasasına yeni bir adım atarak, seçkin müşterilerine iki spot Bitcoin ETF'si sunmaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan bu uygulama, yüksek net değerli bireylerin yatırım yapabileceği bir fırsat sunacak. Banka, bu stratejiyle müşterilerinin kripto varlıklar üzerinden daha etkin yatırımlar yapmalarını hedefliyor.

Morgan Stanley, kripto para piyasasında çığır açacak bir hamle yapıyor. Banka, belirli kriterleri karşılayan müşterilerine spot Bitcoin ETF'leri sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, geleneksel finans kurumlarının dijital varlıklara olan ilgisinin artışını gözler önüne sererken, kripto para dünyası ile klasik bankacılık arasındaki sınırların da yavaş yavaş silinmeye başladığını gösteriyor.

Morgan Stanley Seçkin Müşterilerine Bitcoin ETF Erişimi

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, kripto para dünyasında çığır açacak bir adım attı. Banka, seçkin müşterilerine spot Bitcoin ETF'leri sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, geleneksel finans kuruluşlarının dijital varlıklara olan ilgisinin artışını gözler önüne seriyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos'tan itibaren Morgan Stanley'nin finansal danışmanları, belirli kriterleri karşılayan müşterilerine iki farklı Bitcoin ETF'yi önerebilecek. Bu ürünler, sektörün önde gelen isimlerinden BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı ve Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'ı olacak.

Bankanın bu kararı yatırımcıların artan taleplerini karşılama amacı taşıyor. Buna rağmen her müşteri bu imkândan yararlanamayacak. ETF'lere yatırım yapabilmek için en az 1,5 milyon dolarlık net varlığa sahip olmak, yüksek risk toleransı göstermek ve spekülatif yatırımlara ilgi duymak gibi şartlar aranıyor.

Morgan Stanley, müşterilerini korumak adına bazı önlemler de alıyor. Örneğin, bu yatırımlar yalnızca vergilendirilebilir aracılık hesaplarında yapılabilecek ve emeklilik fonlarında kullanılamayacak. Banka ayrıca aşırı yatırımı engellemek için müşteri portföylerini sürekli gözlem altında tutacak.

Kripto dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden Morgan Stanley, Ethereum ETF'leri konusunda da temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Şu an için bu ürünlere erişim sağlanmayacağını belirten banka, piyasadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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