Mizuho, BitGo için tahminini açıkladı

Kripto saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo'nun (BTGO) hisseleri salı günü gerilemeye devam ederken, Mizuho şirkete ilişkin ilk değerlendirme raporunu yayımladı. Japon yatırım bankası, BitGo'yu "endeksin üzerinde getiri" notuyla takibe alarak 17 dolarlık hedef fiyat belirledi. Analistler, şirketin kurumsal saklama platformunun, düzenlenmiş dijital varlık altyapısına yönelik artan talepten faydalanacak konumda olduğunu savunuyor.

BitGo hisseleri şu anda yaklaşık 10,15 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, hissenin ocak ayında New York Borsası'ndaki (NYSE) halka arzındaki 18 dolarlık ihraç fiyatına göre yaklaşık yüzde 44 değer kaybettiği anlamına geliyor. Kripto odaklı hisselerdeki genel zayıflığın etkisiyle, halka arza yönelik ilk coşku hızla sönmüştü.

MİZUHO'DAN "ASKERİ DÜZEYDE SAKLAMA" TANIMI

Mizuho analistleri Dan Dolev ve Alexander Jenkins, raporlarında BitGo'yu "askeri düzeyde saklama hizmeti sağlayıcısı" olarak tanımladı. Analistler, şirketin uzun süredir devam eden güvenlik geçmişini ve kurumsal müşterilere odaklanmasını, giderek daha rekabetçi hale gelen saklama piyasasındaki başlıca avantajlar olarak değerlendirdi.

Dolev ve Jenkins'e göre BitGo'yu kripto altyapı şirketleri arasında öne çıkaran temel unsur, gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasının saklama ve staking hizmetlerine bağlı tekrarlayan gelirlerden oluşması. Bu yapı, şirketi dalgalı işlem hacimlerine dayalı gelir modellerinden ayırıyor. Analistler, kurumsal yatırımcıların büyük ölçüde köklü ve güvenlik konusunda kanıtlanmış hizmet sağlayıcıları tercih edeceğini belirterek BitGo'nun halihazırda 100 milyar doların üzerinde müşteri varlığını sakladığını vurguladı.

HALKA ARZ SONRASI BASKI SÜRÜYOR

Mizuho'nun 17 dolarlık hedef fiyatı, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 70 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Analistler, stablecoin ve tokenize gerçek dünya varlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal dijital varlık benimsenmesinin hız kazanacağını ve bunun BitGo'nun gelir büyümesini destekleyeceğini öngörüyor.

Ne var ki BitGo'nun borsaya açıldığı günden bu yana hisse performansı zayıf seyretti. Hisse, ilk işlem gününde yüzde 36'ya varan bir yükseliş kaydetmişti ancak ardından hızla halka arz fiyatına geri döndü ve o tarihten bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu tablo, geçen yılki rallinin ardından kripto hisselerinde yaşanan geniş çaplı geri çekilmeyi yansıtıyor.

Yatırımcılar, özellikle dijital varlık fiyatlarına ve kurumsal aktiviteye bağımlı olan yeni halka açılan kripto altyapı şirketlerine karşı temkinli duruşunu koruyor. Mizuho da raporunda, kripto piyasasındaki volatilite ile hem kripto odaklı firmalardan hem de geleneksel finans kuruluşlarından gelen artan rekabet gibi risklerin devam ettiğini kabul etti.