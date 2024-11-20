Microsoft yönetim kurulu Bitcoin satın alma önerisini değerlendiriyor

Microsoft yönetim kurulu Bitcoin satın alma önerisini değerlendiriyor
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Microsoft yönetim kurulu Bitcoin satın alma önerisini değerlendiriyor
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Dünyada en çok Bitcoin varlığına sahip olan MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor, Microsoft'un yönetim kuruluna Bitcoin yatırımı yapılması önerisinde bulunacak. Saylor, şirketin finansal istikrarını artırmak için Bitcoin'i güçlü bir araç olarak gösteriyor. Yönetim kurulu, bu öneriyi Aralık ayında değerlendirecek.

MicroStrategy kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Microsoft'un daha istikrarlı ve az riskli bir hisse senedi olabilmesi için Bitcoin yatırımı yapması gerektiğini savunacak. Saylor, bu konuda Microsoft yönetim kuruluna üç dakikalık bir sunum yapacağını duyurdu. Microsoft yönetim kurulu, bu teklifi Aralık ayında oylamaya sunacak.

Saylor'dan Microsoft'a Bitcoin Yatırımı Çağrısı

Microsoft yönetim kuruluna Bitcoin yatırımı konusunda sunum yapacağını açıklayan MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, teknoloji devinin finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. VanEck'in düzenlediği X Spaces etkinliğinde konuşan Saylor, üç dakikalık bir sunum gerçekleştireceğini duyurdu.

Satya Nadella ile özel görüşme talebinin reddedildiğini belirten Saylor, bu fırsatı bir aktivistin teklifi üzerine değerlendireceğini açıkladı. Microsoft, Ekim ayında Aralık ayı gündeminde Bitcoin yatırımı konusunun değerlendirileceğini duyurmuştu.

Ulusal Kamu Politikaları Araştırma Merkezi (NCPPR), MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisini örnek göstererek dikkat çekici bir öneride bulundu. NCPPR, Microsoft hisselerinin şirketin toplam faaliyetlerindeki küçük payına rağmen yıl içinde yüzde 300'lük bir performans artışı gösterdiğini vurguladı.

Saylor, yüksek nakit rezervine sahip Berkshire Hathaway, Apple, Google ve Meta gibi şirketlerin de benzer yatırımları değerlendirmesi gerektiğini savundu. Microsoft'un kurumsal değerinin yüzde 98,5'inin üç aylık kazançlara, yalnızca yüzde 1,5'inin maddi varlıklara dayandığını belirten Saylor, "Kurumsal değerin yarısı Bitcoin gibi maddi varlıklardan oluşsaydı, hisse senedi çok daha istikrarlı ve düşük riskli olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

10 Aralık'ta hissedarların oylamasına sunulacak öneri hakkında Microsoft yönetim kurulu, Bitcoin dahil çeşitli yatırım araçlarını incelediklerini ve teklife olumsuz oy verilmesini önerdiklerini açıkladı. NCPPR Serbest Girişim Projesi müdür yardımcısı Ethan Peck ise teklifin reddedilmesi durumunda Microsoft'un zorlu bir sürece girebileceği uyarısında bulundu.

Aralarında The Walt Disney Company, Citigroup, Wells Fargo ve GSK gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu Microsoft yönetim kurulu, Nadella ile toplam 12 üyeden oluşuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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