Michael Saylor kripto para piyasasına güven aşılıyor

Bitcoin 85 bin dolar seviyesine yaklaşırken, Strategy kurucusu Michael Saylor sosyal medyada "Bitcoin çağırıyor" mesajıyla kripto topluluğuna seslendi. Bloomberg analisti, Saylor'ın satın aldığı Bitcoin'leri elde tutma stratejisinin piyasada uzun vadeli istikrar ve düşük volatilite sağlayacağını belirtti. BlackRock'tan sonra ikinci büyük kurumsal BTC sahibi olan Strategy, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Piyasasını Şekillendiriyor

Kripto para piyasasının önemli isimlerinden Michael Saylor, Bitcoin'in yükselişi karşısında sessiz kalmadı. Saylor sosyal medya hesabından, kendisini bir ofiste oturmuş Bitcoin logosu bulunan duvara karşı eski model telefon ile konuşurken gösteren yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Görselin açıklamasında sadece "Bitcoin çağırıyor" ifadesi yer aldı.

Şu anda dünya çapında öncü kripto para birimi Bitcoin, 84 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Piyasa uzmanları, Bitcoin'in kısa süre içinde 85 bin dolar psikolojik bariyerini geçebileceğini öngörüyor.

Bloomberg'ün üst düzey ETF analisti Eric Balchunas, Michael Saylor'ın Bitcoin stratejisinin piyasaya olan etkilerini değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Balchunas, son 15 ay içinde spot Bitcoin ETF'lerinin ve Saylor'ın şirketi Strategy'nin "turistlerden, FTX mültecilerinden, yasal kilitlerin açılmasından ve hükümet el koymalarından" gelen Bitcoin'leri satın aldığını vurguladı.

Analistin dikkat çeken tespitine göre Strategy şirketi satın aldığı Bitcoin'leri satmıyor. Bu durumun uzun vadede Bitcoin piyasasında istikrarı artıracağı ve volatiliteyi azaltacağı değerlendiriliyor.

Michael Saylor geçtiğimiz yıllarda defalarca ne kendisinin ne de şirketinin elindeki Bitcoin varlıklarını satma niyetinde olmadığını açıkladı. Güncel verilere göre Strategy, BlackRock'ın spot ETF'sinden sonra en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda konumlanıyor. Strategy 531.644 Bitcoin (44,9 milyar dolar) tutarken, BlackRock'ın kasalarında 575.369 Bitcoin (44,9 milyar dolar) bulunuyor.