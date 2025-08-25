Michael Saylor hisse düşüşlerine rağmen Bitcoin alım sinyali verdi

Haberler
Strategy kurucusu Michael Saylor, şirketin ağustos ayındaki üçüncü Bitcoin alımına işaret etti. 629.376 BTC tutan şirket, 72 milyar dolarlık portföyünde yüzde 56 kâr elde etti. Kasım 2024 zirvesinden düşen hisse fiyatlarına rağmen Bitcoin birikimi sürüyor. 25,8 milyar dolar gerçekleşmemiş kazançla yatırım stratejisini sürdürüyor.

Kurumsal Bitcoin dünyasının en büyük oyuncusu Strategy, ağustos ayında farklılaşan bir alım stratejisi sergiliyor. Şirketin geleneksel büyük çaplı Bitcoin yatırımlarından farklı olarak, bu ay sadece iki işlemde toplam 585 Bitcoin aldı. Shirish Jajodia'nın açıklamalarına göre borsa dışı işlemlerde gerçekleştirilen bu alımlar fiyatları doğrudan etkilemiyor.

629 Bin Bitcoin Sahibi Strategy'den Yeni Alım Sinyali

Michael Saylor'ın son açıklaması, Strategy'nin Bitcoin biriktirme stratejisinin kararlılığını gözler önüne seriyor. Şirket, 18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 51,4 milyon dolarlık yatırımın ardından toplam portföyünü 629.376 Bitcoin'e çıkardı.

SaylorTracker verilerine göre Strategy'nin Bitcoin yatırımındaki kâr oranı yüzde 56'yı geçiyor. Bu performans, mevcut fiyatlarda 25,8 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç anlamına geliyor.

Şirketin ağustos ayındaki alım miktarları dikkat çekiyor. Strategy tipik olarak her işlemde binlerce hatta on binlerce Bitcoin satın alırken, bu ay şimdiye kadar sadece 585 Bitcoin ekledi.

Strategy, kurumsal Bitcoin alımlarına öncülük ediyor ve büyük bir farkla en büyük Bitcoin rezerv şirketi konumunda. Saylor, hem bireysel yatırımcıları hem de finansal kurumları Bitcoin'e yönlendirerek kurumsal finansta yeni bir hareket başlattı.

Hisse fiyatlarındaki düşüş Strategy'yi rahatsız etmezken, şirketin Bitcoin stratejisi değişmeden sürüyor. Şirketin hisse senedi geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşık dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek 325 dolar civarında işlem gördü.

Serkan KÖSE
