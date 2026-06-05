Haberler

Michael Saylor Bitcoin düşününün nedenini açıkladı

Michael Saylor Bitcoin düşününün nedenini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Strategy'nin Bitcoin pozisyonunda 11,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar oluşurken kurucu Michael Saylor yaşanan düşüşü sermaye rotasyonu olarak nitelendirdi. Bitcoin'in şirketin ortalama alım fiyatının altına gerilemesi, Strategy'nin Bitcoin hazine modeline yönelik sorgulamaları yeniden alevlendirdi.

Şirket, ortalama 75.699 dolardan aldığı 843.706 Bitcoin'i elinde bulunduruyor. Toplam maliyet 63,8 milyar dolara ulaşırken yazım sırasındaki fiyat seviyesiyle portföy değeri 52,6 milyar dolara geriledi. Aradaki fark, 11,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarara karşılık geliyor.

Değişken oranlı süresiz tercihli hisse STRC, 100 dolarlık nominal değerinin altına inerek 94,6 dolar seviyesine geriledi. Strategy hissesi ise perşembe günü sabah öncesi işlemlerde yüzde 1,5 düşüşle 124,7 dolara indi. Tablo, şirketin 2022'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği 32 BTC satışının üzerinden birkaç gün geçmeden gündeme geldi.

SAYLOR VE PİYASA YORUMLARI

Saylor, paylaştığı gönderide ETF çıkışlarının BTC üzerinde baskı oluşturduğunu ve son altı ayda yapay zeka altyapısına 400 milyar dolar aktığını öne sürdü. "Bu bir sermaye rotasyonu, Bitcoin hasarı değil." diye yazan Saylor, oynaklığın da fırsat yarattığını vurguladı.

Yatırımcı ve podcast sunucusu Scott Melker, STRC'nin 100 dolarlık nominal değerinin bir fiyat tabanı değil, tasfiye önceliği ve itfa hükümleri için kullanılan beyan edilen değer olduğunu açıkladı. Yüzde 5'lik nominal değer iskontosunu ise tercihli hisselerin piyasa koşullarına verdiği olağan tepki olarak değerlendirdi.

Bitcoin karşıtı yatırımcı Peter Schiff daha karamsar bir tablo çizdi. Schiff, STRC fiyatının düşmesiyle Strategy'nin temettü ödemelerini artırmak zorunda kalacağını, bunun nakit tükenmesini hızlandıracağını ve şirketi erken Bitcoin satışına zorlayacağını öngördü.

PİYASA VERİLERİ VE STRATEJİ BEKLENTİLERİ

Bitcoin, yazım sırasında 63.157 dolar civarında işlem görüyordu. Kripto para 24 saatte yüzde 4,7, son haftada yüzde 13,8 ve geçtiğimiz ay yüzde 20'den fazla geriledi. Spot Bitcoin ETF'leri son 13 işlem gününde toplam 4,4 milyar dolar çıkış kaydetti.

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in dip noktasının Strategy'nin bir sonraki alımına bağlı olabileceğini değerlendirdi. Kendrick, 2022'deki vergi amaçlı 704 BTC satışının ardından şirketin iki gün içinde 810 BTC aldığını hatırlattı. Analiste göre bu sefer 320 BTC'lik ya da 3.200 BTC'lik bir geri alım piyasanın dibe vurduğunun geçici sinyali olarak yorumlanabilecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti