Michael Saylor Bitcoin düşününün nedenini açıkladı

Şirket, ortalama 75.699 dolardan aldığı 843.706 Bitcoin'i elinde bulunduruyor. Toplam maliyet 63,8 milyar dolara ulaşırken yazım sırasındaki fiyat seviyesiyle portföy değeri 52,6 milyar dolara geriledi. Aradaki fark, 11,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarara karşılık geliyor.

Değişken oranlı süresiz tercihli hisse STRC, 100 dolarlık nominal değerinin altına inerek 94,6 dolar seviyesine geriledi. Strategy hissesi ise perşembe günü sabah öncesi işlemlerde yüzde 1,5 düşüşle 124,7 dolara indi. Tablo, şirketin 2022'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği 32 BTC satışının üzerinden birkaç gün geçmeden gündeme geldi.

SAYLOR VE PİYASA YORUMLARI

Saylor, paylaştığı gönderide ETF çıkışlarının BTC üzerinde baskı oluşturduğunu ve son altı ayda yapay zeka altyapısına 400 milyar dolar aktığını öne sürdü. "Bu bir sermaye rotasyonu, Bitcoin hasarı değil." diye yazan Saylor, oynaklığın da fırsat yarattığını vurguladı.

Yatırımcı ve podcast sunucusu Scott Melker, STRC'nin 100 dolarlık nominal değerinin bir fiyat tabanı değil, tasfiye önceliği ve itfa hükümleri için kullanılan beyan edilen değer olduğunu açıkladı. Yüzde 5'lik nominal değer iskontosunu ise tercihli hisselerin piyasa koşullarına verdiği olağan tepki olarak değerlendirdi.

Bitcoin karşıtı yatırımcı Peter Schiff daha karamsar bir tablo çizdi. Schiff, STRC fiyatının düşmesiyle Strategy'nin temettü ödemelerini artırmak zorunda kalacağını, bunun nakit tükenmesini hızlandıracağını ve şirketi erken Bitcoin satışına zorlayacağını öngördü.

PİYASA VERİLERİ VE STRATEJİ BEKLENTİLERİ

Bitcoin, yazım sırasında 63.157 dolar civarında işlem görüyordu. Kripto para 24 saatte yüzde 4,7, son haftada yüzde 13,8 ve geçtiğimiz ay yüzde 20'den fazla geriledi. Spot Bitcoin ETF'leri son 13 işlem gününde toplam 4,4 milyar dolar çıkış kaydetti.

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in dip noktasının Strategy'nin bir sonraki alımına bağlı olabileceğini değerlendirdi. Kendrick, 2022'deki vergi amaçlı 704 BTC satışının ardından şirketin iki gün içinde 810 BTC aldığını hatırlattı. Analiste göre bu sefer 320 BTC'lik ya da 3.200 BTC'lik bir geri alım piyasanın dibe vurduğunun geçici sinyali olarak yorumlanabilecek.