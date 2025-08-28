Metaplanet yeni Bitcoin alımları için dev kaynak yaratacak

Tokyo merkezli Metaplanet'in organize Bitcoin hazine inşası devam ediyor. 130 milyar yen hedeflenen bu hisse arzı, şirketin 2027'ye uzanan 3,7 milyar dolarlık büyük planının parçası. Firma halihazırda 2,1 milyar dolar değerinde Bitcoin portföyüne sahip ve bu hamleyle Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin hazinelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Japonya Devi Hisse Arzıyla Bitcoin Alımını Finanse Edecek

Metaplanet'in açıkladığı yeni strateji, kurumsal Bitcoin benimsemesinde Asya'dan gelen en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Şirketin 130 milyar yen toplamayı hedeflediği uluslararası hisse arzı, deniz aşırı yatırımcılara odaklanıyor.

Fonların dağılımına bakıldığında, 124 milyar yenin doğrudan Bitcoin alımına, kalan 6,5 milyar yenin ise Bitcoin ile ilgili finansal operasyonlara ayrıldığı görülüyor. Bu planlama, şirketin sadece Bitcoin biriktirmekle kalmayıp, bu kripto etrafında ekosistem kurma niyetini ortaya koyuyor.

Metaplanet'in Bitcoin yolculuğu son aylarda ivme kazanmıştı. Bu ay başında gerçekleştirdiği 93 milyon dolarlık 775 BTC ve 11,7 milyon dolarlık 103 BTC alımları, firmanın kararlılığını gösteriyor. 25 Ağustos itibariyle 18.991 BTC'ye ulaşan rezerv, yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde.

Küresel çerçevede bakıldığında, kurumsal Bitcoin benimsemesi hızla artıyor. Halka açık şirketlerin toplam Bitcoin birikimi 770.000 BTC'yi aşmış durumda. Bu trendin öncüsü Strategy, 632.457 BTC ile liderliğini sürdürürken, 70 milyar doların üzerindeki değeriyle dikkat çekiyor.

Metaplanet'in hamlesi, Amerika'daki MicroStrategy modelinin Asya'da uygulanması açısından önemli. Japonya'nın kripto para konusundaki düzenleyici yaklaşımının nispeten net olması, bu tür stratejilerin gelişmesi için uygun ortam sağlıyor.