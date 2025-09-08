Haberler

Metaplanet ve El Salvador Bitcoin alımlarını artırdı

Metaplanet ve El Salvador Bitcoin alımlarını artırdı
Metaplanet ve El Salvador, Bitcoin portföylerini genişletmeye devam ediyor. Metaplanet'in uzun vadeli hedefi 210 bin BTC iken El Salvador, Bitcoin Day kapsamında yeni alım yaptı.

Japon yatırım şirketi Metaplanet ve El Salvador hükümeti, Bitcoin yatırımlarını genişletti. Alımlar, piyasa duyarlılığının "korku" bölgesinden çıkarak "nötr" seviyeye gelmesiyle aynı dönemde gerçekleşti.

Metaplanet ve El Salvador, Bitcoin Alımlarına Devam Ediyor

Metaplanet, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ek 136 Bitcoin (BTC) satın aldığını ve toplam rezervini 20.136 adede çıkardığını duyurdu. Bu miktar, güncel fiyatlarla 2,2 milyar doların üzerinde bir değere karşılık geliyor. Şirket, bu hamleyle Japonya'nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunu pekiştirdi.

Şirketin CEO'su Simon Gerovich, haziran ayında yaptığı bir açıklamada uzun vadeli hedeflerinin 2027 yılına kadar toplam 210.000 Bitcoin biriktirmek olduğunu belirtmişti. Bu hedef gerçekleşirse Metaplanet, piyasa verilerine göre halka açık şirketler arasında en büyük ikinci Bitcoin sahibi olacak.

Metaplanet'in hisseleri, ilk Bitcoin alımını duyurduğu 22 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 19 artış göstermişti. Ancak son alımlar aynı etkiyi yaratmadı ve şirketin hisseleri son işlem gününde yaklaşık yüzde 3 düşüşle 4,65 dolardan kapandı. Buna rağmen hisse senedi fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 92,45 oranındaki artışını koruyor.

Aynı gün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin 'Bitcoin Günü' kapsamında 21 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı. Ülkenin resmî Bitcoin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu alımla birlikte toplam rezerv 6.313 adede ulaştı.

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden yasanın yürürlüğe girdiği Eylül 2021'in yıl dönümünü 'Bitcoin Günü' olarak kutluyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) temmuz ayında yayımladığı bir raporda ise ülkenin, Aralık 2024'te imzaladığı 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasından bu yana yeni Bitcoin alımı yapmadığı iddia edilmişti.

Bu alımlar, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin üç gün boyunca 'korku' bölgesinde kaldıktan sonra 51 puana yükselerek yeniden 'nötr' seviyeye dönmesiyle aynı zamana denk geldi. Piyasa duyarlılığındaki bu değişim, yatırımcıların risk iştahında bir toparlanma olabileceğine işaret ediyor.

