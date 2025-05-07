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Metaplanet Bitcoin varlıklarını 5.555 BTC'ye yükseltti

Metaplanet Bitcoin varlıklarını 5.555 BTC'ye yükseltti
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Tokyo borsasında listelenen Metaplanet, 96.134 dolar ortalama fiyatla satın aldığı 555 Bitcoin ile toplam varlığını 5.555 BTC'ye yükseltti. Şirket aynı zamanda daha fazla Bitcoin alımı için 25 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti. Bitcoin biriktirmeye devam eden firma, 2025 sonuna kadar 10.000 BTC hedefinin yarısını tamamlarken, ABD'ye açılma planlarını da duyurdu.

Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Metaplanet, kripto stratejisine hız kesmeden devam ediyor. Çarşamba günü yapılan açıklamada şirketin 53,4 milyon dolarlık yeni Bitcoin yatırımı yaptığı belirtildi. Japon yatırım firmasının hisseleri bu gelişmenin ardından Tokyo borsasında yüzde 13,3 değer kazandı.

Metaplanet Yıl Sonu İçin 10.000 BTC Hedefliyor

Japon yatırım şirketi Metaplanet, çarşamba günü yaptığı açıklamada 555 BTC'yi yaklaşık 53,4 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Şirket CEO'su Simon Gerovich, X platformunda yaptığı paylaşımda, firmanın artık toplam 5.555 BTC'ye sahip olduğunu ve bunların 481,5 milyon dolara mal olduğunu belirtti. Metaplanet, Nisan 2024'te kripto stratejisini açıklamasından bu yana düzenli olarak Bitcoin satın alıyor.

Şirket, 2025 sonuna kadar Bitcoin rezervlerini 10.000 BTC'ye çıkarmayı hedefliyor ve geçen ay bu hedefin yarısına ulaştı. Metaplanet bugün ayrıca ek Bitcoin alımları için 25 milyon dolar değerinde yeni bir tahvil serisini yatırımcılara sundu. Bu, şirketin ihraç ettiği 13'üncü tahvil serisi olurken aynı tutarı toplayan 12'nci seriden sadece bir hafta sonra gerçekleştirildi.

Japon şirket, kripto stratejisinin yanı sıra ABD'ye genişlemeyi da planlıyor. Geçtiğimiz günlerde, yönetim kurulunun Florida, Miami'de tamamen kendine ait bir ABD yan kuruluşu kurma kararı aldığını duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada "İş dostu politikaları ve sermaye ve teknolojinin küresel merkezi olarak yükselen statüsüyle tanınan, Bitcoin odaklı şirketler ve finansal inovasyon için hızla gelişen bir merkez olan Florida'da Metaplanet Treasury Corp.'u kurarak bu stratejiyi hızlandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bitcoin Treasuries verilerine göre Metaplanet, Asya'nın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor ve küresel olarak 11. sırada yer alıyor. Michael Saylor'ın Strategy'si 555.450 BTC ile listenin en üstünde kalmaya devam ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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