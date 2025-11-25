Haberler

Metaplanet Bitcoin alımını hızlandırıyor: 130 milyon dolar kredi

Metaplanet Bitcoin alımını hızlandırıyor: 130 milyon dolar kredi
Güncelleme:
Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, Bitcoin varlıklarını artırmak amacıyla teminatlı kredi hattından 130 milyon dolar daha kullandı. Şirket, mevcut piyasa koşullarında yüzde 20'ye varan gerçekleşmemiş zarara rağmen biriktirme stratejisine sadık kalacağını açıkladı.

Bitcoin odaklı hazine stratejisiyle tanınan Tokyo merkezli Metaplanet, kripto para alımlarını ve gelir artırıcı hamlelerini hızlandırmak için 130 milyon dolarlık yeni bir kredi kullandı. Salı günü yapılan açıklamada, Cuma günü gerçekleştirilen bu işlemin şirketin toplam 500 milyon dolarlık kredi limitinin bir parçası olduğu belirtildi.

İki Kanallı Finansman Stratejisi

Şirket, Bitcoin varlıklarını teminat göstererek sağladığı bu son krediyle birlikte, tesisten kullandığı toplam borç miktarını 230 milyon dolara çıkardı. Daha önce 31 Ekim'de 100 milyon dolarlık bir çekim yapıldığı açıklanmıştı. Metaplanet yönetimi, Bitcoin fiyatındaki olası düşüşlerin teminat tamamlama çağrılarına yol açabileceğini kabul etmekle birlikte, mevcut rezervlerinin piyasa oynaklığını karşılayacak büyüklükte olduğunu vurguladı. Şirket açıklamasında, "Kredi tutarına kıyasla Bitcoin varlıklarımızın ölçeği, yeterli teminat boşluğunu korumamızı sağlıyor." ifadesine yer verdi.

Metaplanet, Bitcoin birikimini sürdürülebilir kılmak için borçlanmanın yanı sıra hisse ihracı yöntemini de kullanıyor. Şirket, kısa vadeli likidite sağlayan kredi hattına ek olarak, B Grubu imtiyazlı hisse senetleri yoluyla 135 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Bu hisseler yatırımcılara yıllık sabit getiri sunarken, şirkete hisse sulanması yaratmadan uzun vadeli kaynak sağlıyor.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre Metaplanet, ortalama 108.036 dolar maliyetle aldığı Bitcoin yatırımlarında, güncel fiyatın 87.000 dolar seviyelerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık yüzde 20 oranında gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Buna rağmen şirket satış yapmayı düşünmüyor. Bitcoin Strateji Direktörü Dylan LeClair, sosyal medya platformu X üzerinden şirketin varlıklarını elinde tutmaya (HODL) devam ettiğini doğruladı. Topluluk üyeleri ise kredinin kullanım tarihinin, Bitcoin'in 82.000 dolara gerilediği Cuma gününe denk gelmesini "dipten alım fırsatı" olarak yorumladı.

Burak KÖSE
