Metaplanet 93 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi

Metaplanet 93 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon yatırım firması Metaplanet, 775 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 18.888 BTC'ye çıkardı. 93 milyon dolarlık bu son alım, şirketin agresif Bitcoin biriktirme stratejisinin devam ettiğini gösteriyor. Toplam Bitcoin değeri 2,2 milyar doları buluyor ve şirket dünya sıralamasında yedinciliğini koruyor.

Metaplanet'in kararlı Bitcoin biriktirme stratejisi, kripto piyasasındaki volatiliteye rağmen hız kesmeden devam ediyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, son alımdan sonra sosyal medyada "İleri ve yukarı" mesajıyla gelecek planlarına dair ipucu verdi. Nisan 2024'te başlattığı bu strateji sayesinde şirket, ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlar elde etti.

Bitcoin Volatilitesi Metaplanet'in Kararlılığını Etkilemiyor

Metaplanet, pazartesi günü duyurduğu son alımla birlikte toplam Bitcoin varlığını 18.888 BTC'ye çıkardı. Firma, her biri ortalama 120.006 dolar maliyetle 775 Bitcoin satın aldı.

Bu gelişme, Bitcointreasuries verilerine göre Metaplanet'i dünya çapında en çok Bitcoin tutan firmalar arasında yedinci sıraya yerleştirdi. Toplam Bitcoin varlığının değeri mevcut fiyatlarla 2,2 milyar doları buluyor.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları da oldukça güçlü bir performans sergiledi. Toplam gelir çeyreklik bazda yüzde 41 artışla 1,2 milyar yene ulaştı. Net gelir ise birinci çeyrekteki 5 milyar yen zararın aksine 11,1 milyar yen kâra döndü.

Metaplanet lideri Simon Gerovich, şirketin Bitcoin gelir üretme işinin art arda üç çeyrek boyunca genişlediğini belirtti. "Bu süreç yinelenen gelir dayanıklılık katıyor ve daha fazla biriktirmeyi destekliyor." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

Olacaklar içine doğmuş! Geriye kalan son paylaşımı kahretti
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar

Görüntü bakanlığın kapısından! Bir somun ekmek bırakıp uzaklaştılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title