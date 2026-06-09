Haberler

MetaMask yapay zeka botlarına otonom işlem cüzdanı çıkardı

MetaMask yapay zeka botlarına otonom işlem cüzdanı çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyasanın en yaygın kripto cüzdanlarından MetaMask, varlık kontrolünü kullanıcının elinde bırakan ve yapay zeka ajanlarının Ethereum ağında otonom işlem yapmasına olanak tanıyan yeni bir cüzdan tanıttı.

Agent Wallet adı verilen ürün, yapay zeka botlarının takas, süresiz vadeli işlem (perp), tahmin piyasası ve likidite sağlama gibi işlemleri EVM uyumlu zincirlerde ve Hyperliquid üzerinde insan müdahalesi olmadan yürütmesini sağlıyor. Şirket lansmanı pazartesi günü duyurdu.

MetaMask, cüzdan pazarının yaklaşık yüzde 26'sını elinde tutarak sektörün en çok kullanılan araçlarından biri konumunu koruyor. Ürünü geliştiren Consensys'in kurucusu Joe Lubin, hamleyi makinelerin finansal sisteme girişiyle açıkladı.

Lubin, "Zincir üstü ekonominin bir sonraki büyük genişlemesi yalnızca insanlar tarafından sürüklenmeyecek. Makine zekaları giderek artan biçimde birbiriyle işlem yapacak, koordine olacak ve birbirini doğrulayacak." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KATMANI ZORUNLU TUTULDU

Consensys, ajana hareket özgürlüğü tanımakla kullanıcı fonlarını güvende tutmak arasındaki dengeyi gözeterek ürünü güvenlik öncelikli kurguladığını belirtti. Her işlem zorunlu simülasyondan geçiyor ve kullanıcının belirlediği günlük harcama limiti ile izin listesi gibi kurallara uyuyor.

Güvenlik firması Blockaid işlemleri dolandırıcılık ve diğer tehditlere karşı tarıyor. Riskli görülen ya da kullanıcının önceden tanımladığı standartların dışına çıkan işlemler için iki faktörlü doğrulama (2FA) bildirimi veya e-posta onayı devreye giriyor. Güvenli kabul edilen işlemler ise MetaMask İşlem Koruması kapsamında 10 bin dolara kadar teminat altına alınıyor.

Lubin, altyapının taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek "Ajanlar gerçek sermaye yönetecek ve gerçek finansal kararlar alacak. Altta yatan altyapı da buna layık olmak zorunda." dedi.

Agent Wallet belirli bir çerçeveye bağlı çalışmıyor. Şirket, ürünün OpenAI Codex, Claude Code, Cursor ve Nous Research Hermes Agent dahil farklı ajan sağlayıcılarıyla uyumlu olduğunu aktardı.

Hamle, kripto şirketlerinin yapay zeka kullanım senaryolarına yönelik araçları çoğaltmasıyla aynı döneme denk geliyor. Borsalar kullanıcıların botlarını kendi adlarına işlem yapmak üzere bağlamasına izin verirken, cüzdan ve kart sağlayıcıları otonom ajanlara özel cüzdan ve ödeme kartları üzerinde çalışıyor.

MetaMask, Agent Wallet'ı komut satırı arayüzü üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıya Erken Erişim Programı kapsamında sunuyor. Şirket genel kullanıma açılışı yaz aylarında planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti

Parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi
Hakkari'de evinin bodrumunda ölü bulunan kadının kocası yakalandı

Evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı