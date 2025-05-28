MetaMask Solana desteğini duyurdu

MetaMask Solana desteğini duyurdu
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MetaMask, tarayıcı uzantısına Solana desteği ekleyerek 100 milyon kullanıcısına çoklu Blockchain ağı desteği sunmaya başladı. Platform, EVM dışı ağları bütünleştirme stratejisinin ilk adımını attı. Kullanıcılar artık Solana tabanlı tokenları alım satım yapabilir ve DeFi uygulamalarına erişebiliyor. Bu hamle kripto cüzdan pazarında önemli bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor.

Kripto cüzdan pazarındaki lider platform MetaMask, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Platform kullanıcılarının artık Solana Blockchain ağında doğrudan işlem yapabilmesini sağlayan entegrasyonu tamamladı. Bu değişiklik, daha önce Snaps eklentileri aracılığıyla sağlanan bağlantının yerini doğrudan entegrasyonla almasını sağlıyor.

MetaMask Çoklu Blockchain Ağı Dönemini Başlatıyor

MetaMask uzantısı kullanıcıları artık Solana tabanlı tokenları alım satım yapabilir, takas edebilir veya köprüleyebilir durumdalar. Platform ayrıca kullanıcıların Solana ekosistemi içindeki merkezi olmayan uygulamalara erişim sağlamasına olanak tanıyor.

Cüzdan hizmet sağlayıcısı MetaMask, birkaç hafta içinde Solana desteğini mobil uygulamasına da entegre edeceğini belirtti. Bu gelişme, şirketin çoklu ağ stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

"Solana sadece bir başlangıç" diyen MetaMask, önümüzdeki aylarda daha fazla Ethereum dışı Blockchain ağı ekleyeceğini açıkladı. Bu strateji, kullanıcıların farklı cüzdanlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Şubat ayında MetaMask, Solana entegrasyonunun yanı sıra 2025'in üçüncü çeyreğinde Bitcoin (BTC) ağını da destekleyeceğini duyurmuştu. Bu gelişmeler, şirketin çoklu Blockchain desteği vizyonunu hayata geçirme çabalarını gösteriyor.

MetaMask, yılda yaklaşık 100 milyon kullanıcı tabanıyla en büyük merkezi olmayan kripto para cüzdanlarından biri olarak kabul ediliyor. Şirket ayrıca 2021'den bu yana kendi kripto tokenını piyasaya sürme konusunu değerlendiriyor.

Üst kuruluş Consensys'in CEO'su Joseph Lubin, 2022'de cüzdanın tokenının platformu daha fazla merkeziyetsizleşme yönünde ilerletebileceğini belirtmişti. MetaMask kurucu ortağı Dan Finlay ise bu ayın başlarında token lansmanının hala bir "belki" olduğunu söyledi.

Şubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Consensys, başka yasal işlemlerin reddedilmesinin ardından MetaMask'a karşı icra eylemini sona erdirmek için prensip olarak anlaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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