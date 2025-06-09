Memecoin ETF'leri için geri sayım başladı

Memecoin ETF'leri için geri sayım başladı
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Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, aktif memecoin ETF'lerinin 2026'da piyasaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Memecoin piyasa değeri 60 milyar doları aşarken, Dogecoin ETF başvuruları kritik önem taşıyor. Memecoinler son dönemde önemli değer kaybı yaşasa da ETF ihraççıları bu alana ilgi gösteriyor.

Kripto para piyasasında yeni bir dönem kapıda. Deneyimli ETF uzmanı Eric Balchunas, memecoin odaklı aktif borsa yatırım fonlarının 2026 yılında gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu açıkladı. Bu gelişme, toplam değeri 60 milyar doları aşan memecoin piyasasının geleneksel finans dünyasıyla buluşmasına işaret ediyor.

Memecoin ETF'leri İçin Tarih Verildi

Tecrübeli ETF uzmanı Eric Balchunas, Amerikalı yatırımcıların memecoin odaklı aktif borsa yatırım fonlarını görmek için çok beklemeyebileceğini açıkladı. Balchunas, 7 Haziran tarihinde sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, memecoinleri aktif olarak işlem gören bir ETF'nin ortaya çıkma olasılığının "gerçekten yüksek" olduğunu belirtti.

Analist, öncelikle bir dizi aktif kripto ETF'si görüleceğini ifade ederek, aktif memecoin fonunun muhtemelen 2026 yılında piyasaya çıkacağını tahmin etti. Bu açıklamalar, memecoin ticaretinin özellikle bireysel yatırımcılar arasında büyük ivme kazandığı ve toplam piyasa değerinin 60 milyar doları aştığı bir dönemde geldi. Bu rakam, Tron ve Cardano'nun toplam değerlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor.

Balchunas'ın yorumları, Rusya kökenli memecoin ekibi "Vladcoin"in sosyal medyada yaptığı "memecoinleri aktif olarak alıp satan, performansa dayalı işlem yapan bir ETF olmalı" şeklindeki önerisine yanıt niteliğindeydi. Ekip, böyle bir fonun umut vadeden projeleri portföyünde tutarken, zayıf performans gösteren tokenları satabileceğini belirtti.

Bu yaklaşım, tek bir varlığa maruz kalma sağlayan geleneksel ETF'lerden farklı olarak dinamik şekilde değişen bir varlık sepeti sunacak. Balchunas, tokenların 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamına girmemesi durumunda aktif ETF'lere dahil edilebileceğini açıkladı ve Dogecoin ETF başvurusunun "bize çok şey anlatacağını" vurguladı.

Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi önemli ETF ihraççıları bu yıl spot Dogecoin ETF için başvuruda bulundu. Ayrıca Osprey Funds ve Rex Shares, Ocak ayında Dogecoin, Resmi Trump ve Bonk ETF'leri için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

Balchunas, Şubat ayında SEC'in bu yıl spot Dogecoin ETF'sini onaylama olasılığının yüzde 75 olduğunu tahmin etmişti ama Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket'teki oranlar yüzde 44'e geriledi. Düzenleyici kurum henüz memecoin tabanlı bir ETF'yi veya Solana, Ripple, Litecoin gibi diğer alternatif kripto para birimlerini onaylamadı.

Memecoin balonu Ocak ayında zirvesini gördükten sonra etkisini kaybetmeye başladı. Yaşanan son olayların ardından meme kripto para birimleri, zirve fiyatlarından yüzde 70'in üzerinde değer kaybetti. Başkan Trump'ın oğlu Eric'in, ailenin merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial'ın 6 Haziran'da önemli miktarda token alacağını açıklamasına rağmen, resmi Trump coin'i momentum koruyamadı.

TRUMP tokenı, 19 Ocak'taki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 86 düşüş yaşadı. Dogecoin yüzde 75, Shiba Inu yüzde 85 düşerken, Pepe tokenı da tüm zamanların en yüksek seviyelerinden neredeyse yüzde 60 değer kaybetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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