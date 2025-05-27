Mayıs Ayının Son Haftasında Rekor Kırmaya Hazırlanan 3 Altcoin

1. Hyperliquid (HYPE)

HYPE, rekor seviyeye en yakın altcoin'lerden biri. Şu anda 38,96 dolardan işlem görüyor ve yalnızca yüzde 9,2'lik bir artışla 42,25 dolardaki direnç seviyesini aşabilir. Bu da önümüzdeki günlerde yeni bir zirve ihtimalini oldukça güçlü kılıyor.

Teknik analizlerde kullanılan Ichimoku Bulutu'nun fiyatların altında seyretmesi, yükseliş ivmesinin devam ettiğine işaret ediyor. HYPE, son bir haftada yüzde 50'ye yakın değer kazandı. Bu hız korunursa, yeni bir rekor kaçınılmaz olabilir.

Ancak yatırımcıların kâr satışları bu yükselişi sekteye uğratabilir. Eğer satış baskısı artarsa fiyat 32,19 dolara kadar geri çekilebilir. Bu desteğin altına inilmesi, yükseliş beklentilerini zayıflatabilir.

2. Ket (KET)

KET, 0,554 dolardan işlem görüyor ve 0,590 dolarlık rekor seviyesine sadece yüzde 6,3 uzaklıkta. Bu direncin kırılması durumunda, KET bir hafta içinde ikinci kez yeni zirveye ulaşmış olacak. Bu da güçlü bir yukarı yönlü momentuma işaret eder.

Token, hafta başında psikolojik eşik olan 0,500 doları destek haline getirdi. Bu seviye korunduğu sürece yükselişin devam etmesi ve yatırımcı güveninin artması bekleniyor.

Ancak KET gibi mizahi temalı kripto paralar, genellikle yüksek oynaklığa ve öngörülemeyen yatırımcı davranışlarına açıktır. Ani satışlar, fiyatı yeniden 0,500 dolara veya daha aşağıda 0,422 dolara kadar düşürebilir. Bu da yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

3. UNUS SED LEO (LEO)

LEO, büyük altcoin'ler arasında rekor seviyeye en uzak olanlardan biri. Şu anda 10,33 dolarlık zirveye ulaşması için yaklaşık yüzde 16'lık bir yükseliş gerekiyor. Bu da güçlü bir piyasa desteği ve yatırımcı ilgisi gerektiriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yükseliş bölgesine geçmek üzere. Endeksin pozitif bölgede kalması, alım yönlü hareketin güçlendiğini gösterebilir. Bitcoin'in bu hafta yeniden rekor kırması, LEO'nun da 9,11 ve 9,92 dolar seviyelerini aşmasını sağlayabilir.

Ancak piyasa koşulları olumsuz yönde gelişirse, LEO'nun fiyatı 9,11 doların altında kalabilir. Böyle bir durumda fiyat, 8,86 dolar civarında yatay hareket edebilir ya da 8,51 dolara kadar gerileyebilir. Bu da temkinli yatırımcı davranışlarını yansıtacaktır.