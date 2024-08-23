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MakerDAO yeni yönetim vizyonunu duyurdu

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MakerDAO, kripto dünyasında büyük bir yenilik başlatıyor. MakerDAO yönetim tokenı olan MKR, kullanıcıların isteğine bağlı olarak NGT tokenına dönüşecek. Bu dönüşüm, platformun yönetim yapısını genişleterek daha demokratik bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Merkezi olmayan finans devi MakerDAO, kripto para ekosistemini kökten değiştirecek yeni bir girişim başlattı. Yönetim tokenı MKR'nin NewGovToken (NGT) ile değiştirilmesi ve Dai'ye eşdeğer yeni bir stablecoin olan NewStable (NST) çıkarılması planlanıyor. Bu radikal hamle, MakerDAO'nun yönetişim yapısını demokratikleştirmeyi ve kullanıcı katılımını artırmayı hedeflerken, kripto dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

MKR ve NGT Arasında Yeni Bir Köprü Kuruluyor

Merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasının öncü isimlerinden MakerDAO, kripto para ekosistemini sarsacak yeni bir girişime imza attı. Dai stablecoinin arkasındaki güç olan organizasyon, yönetim tokenı MKR için devrim niteliğinde bir değişim önerisi sundu.

Sunulan öneriye göre MKR sahipleri tokenlarını 1:24.000 oranında yeni bir token olan NewGovToken (NGT) ile değiştirme fırsatına sahip olacak. Bu hamle, MakerDAO'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı stratejik planın önemli bir parçası olarak görülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, platformun karar alma mekanizmalarına daha geniş bir kullanıcı kitlesinin katılımı hedefleniyor. Böylece, MakerDAO'nun yönetişim yapısının daha kapsayıcı ve demokratik bir hal alması planlanıyor.

Projenin bir diğer önemli ayağı ise Dai ile aynı değere sahip olacak yeni bir stablecoin olan NewStable (NST) olacak. Kullanıcılar, mevcut Dai ve MKR varlıklarını koruma veya yeni tokenlara geçiş yapma konusunda özgür olacaklar.

MakerDAO yetkilileri, yönetim organlarının farklı bir karar almaması durumunda hem eski hem de yeni tokenlarının değerlerini koruyacaklarını belirtti. Bununla birlikte kullanıcılara istedikleri zaman eski tokenlara geri dönme imkanı tanınarak, sistemin esnekliği garanti altına alındı.

Gelecek dönemde, Dai ve NewStable arasında farklılaşma stratejileri üzerine çalışılacağı açıklandı. Bu kapsamda, Dai'nin kripto odaklı kullanım alanlarına yoğunlaşması, NewStable'ın ise daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi hedefleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Dai halihazırda merkezi olmayan yapısıyla tanınan ve ABD dolarına sabitlenen en büyük stablecoinlerden biri konumunda. 5,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle, Tether USD ve Circle'ın USDC'sinden sonra dünya çapında üçüncü sırada yer alıyor.

Bir diğer yandan, MakerDAO'nun yönetim tokenı olan Maker (MKR), yaklaşık 1 milyon token arzı ve 2 milyar doları aşan piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Son piyasa verilerine göre token, geçtiğimiz 24 saat içinde yüzde 5'lik bir artış kaydederek 2130 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu radikal değişim önerisi, kripto para dünyasında heyecan yaratırken, MakerDAO'nun geleceğine dair beklentileri de yükseltiyor. Sektör uzmanları, bu hamlenin merkeziyetsiz finans ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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