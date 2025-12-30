Lighter kendi tokenı LIT'i çıkardı

Lighter ekibi X üzerinden yaptığı açıklamada, LIT token'ının "teşvikleri hizalamak" için tasarlandığını belirtti. Duyuruya göre toplam arzın yüzde 50'si ekosisteme ayrılacak. Bu payın yüzde 25'i, 2025'in ilk iki puan sezonuna katılan kullanıcılara doğrudan airdrop olarak dağıtılacak. Kalan ekosistem tahsisi ise gelecekteki teşvik programları ve stratejik ortaklıklar için kullanılacak.

EKİP VE YATIRIMCI PAYLARI KİLİTLENECEK

Token dağılım planına göre Lighter ekibi toplam arzın yüzde 26'sını, yatırımcılar ise yüzde 24'ünü alacak. Her iki grup için de tokenlar bir yıl boyunca kilitli kalacak ve ardından üç yıllık lineer bir serbest bırakma takvimine tabi tutulacak.

Lighter, merkeziyetsiz borsasından ve altyapısı üzerine kurulacak gelecek ürünlerden elde edilecek gelirlerin zincir üstünde şeffaf ve izlenebilir olacağını vurguladı. Bu gelirlerin büyüme girişimleri ve token geri alımları için kullanılacağı açıklandı.

Ekip, konuyla ilgili olarak "Tüm Lighter ürün ve hizmetlerinin yarattığı değer, tamamen LIT sahiplerine yansıyacak. ABD'de faaliyet gösteriyoruz ve token doğrudan C-Corp yapımız üzerinden ihraç ediliyor. Protokolü maliyet bazında işletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca finansal işlemler ve adillik doğrulaması için sunulan altyapının, LIT staking miktarına göre kademeli erişime sahip olacağı ve bu fonksiyonların zaman içinde kademeli olarak merkeziyetsizleşeceği belirtildi.

Lighter, LIT-USDC işlem çiftini Salı sabahı erken saatlerde işleme açtı. LIT, ET saatiyle 01.55 itibarıyla Lighter'da yaklaşık 2,34 dolardan işlem görüyordu. Token, ön pazar fiyatı olan 3,25 dolar seviyesinin altına gerilemiş durumda.

Ekim ayında halka açık mainnet'ini devreye alan Lighter, kısa sürede en büyük vadeli işlem borsalarından biri haline geldi. Piyasa verilerine göre platform Kasım ayında 292,5 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. Bu rakam Aster'in 259,2 milyar dolarlık ve Hyperliquid'in 243,6 milyon dolarlık hacminin üzerinde gerçekleşti.

Lighter son aylarda güçlü bir ivme yakaladı. Platform Kasım ayında Founders Fund ve Ribbit Capital liderliğindeki bir turda 1,5 milyar dolar değerlemeyle 68 milyon dolar yatırım aldı. Aralık ayı başında ise vadeli işlemlerin ötesine geçerek spot ticaret özelliğini de hizmete sundu.