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Kuzey Kore Bitcoin rezervlerini güçlendiriyor

Kuzey Kore Bitcoin rezervlerini güçlendiriyor
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Arkham verilerine göre Kuzey Kore'li hacker grubu Lazarus, 1,4 milyar dolarlık tarihi Bybit hack saldırısı sonrası elde ettiği kripto varlıklarla 13.518 Bitcoin (BTC) rezervine ulaştı. Bu miktar, Kuzey Kore'yi Bitcoin yasal para birimi olan El Salvador'un 6.118 BTC ve madencilik stratejisiyle bilinen Bhutan'ın 10.635 BTC varlıklarını geride bırakarak önemli devlet Bitcoin sahipleri arasına taşıdı.

Kuzey Kore, devlet destekli siber saldırılar aracılığıyla elde ettiği kripto varlıklarla uluslararası arenada dikkat çekici bir konuma yükseldi. Lazarus grubunun Şubat ayında Bybit borsasına düzenlediği 1,4 milyar dolarlık saldırı, ülkenin Bitcoin rezervlerini önemli ölçüde artırırken silah programlarının finansmanı için kullanılan bu dijital varlıklar, küresel yaptırımlara rağmen Kuzey Kore'ye ekonomik güç sağlıyor.

Devlet Destekli Hacker Grubu Lazarus Kuzey Kore'yi Bitcoin Zengini Yaptı

Kuzey Kore, siber saldırılar yoluyla elde ettiği kripto paralarla önemli bir Bitcoin sahibi haline erişti. Arkham Intelligence şirketinin verileri, ülkenin şu anda 1,13 milyar dolar değerinde 13.518 BTC'ye sahip olduğunu gösteriyor. Bu rakam, yasal Bitcoin rezervi oluşturan El Salvador ve yerel madencilik stratejisi uygulayan Bhutan'ın Bitcoin varlıklarını geride bırakıyor.

Lazarus grubunun 21 Şubat'ta Bybit kripto para borsasına düzenlediği 1,4 milyar dolarlık saldırı bu artışın ana nedeni olarak öne çıkıyor. Saldırı sonrasında grup, çalınan Ethereum'un büyük bir kısmını DeFi protokolü THORChain aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürdü.

Bu saldırı, kripto tarihindeki en büyük hack olarak kayıtlara geçti. Kuzey Kore'nin Lazarus grubu daha önce de 2022'de Ronin Network'ten 615 milyon dolar ve geçen yıl Japon firma DMM Bitcoin'den 308 milyon dolar çalmıştı.

Bitcoin dışında, Lazarus grubu ETH, BNB, DAI ve BUSD dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon dolar değerinde farklı kripto paralara da elinde tutuyor. Buna rağmen ABD, 198.109 BTC ile hala en büyük bilinen Bitcoin rezerv sahibi konumunda bulunuyor.

2023 yılında bir Beyaz Saray yetkilisi, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarının yaklaşık yarısını kripto para hırsızlıkları ve siber saldırılarla finanse ettiğini belirtti. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen Kuzey Kore destekli siber suçlar devam ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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