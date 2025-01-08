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Kurumsal yatırımcılar Bitcoin pozisyonlarını güçlendiriyor

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin pozisyonlarını güçlendiriyor
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ABD Merkez Bankasının 2025'in ilk çeyreğinde 612 milyar dolarlık yeni likidite sağlayacağı öngörülüyor. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, bu likidite artışının Bitcoin (BTC) fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor. Trump yönetiminin kripto düzenlemelerindeki olası gecikmelerin yaratabileceği hayal kırıklığı, Fed'in para politikasındaki genişlemeci tutumu ile dengelenebilir.

Bitcoin'in 8 Ocak'ta 100.000 doların altına gerilemesi piyasalarda tedirginlik yarattı. Tatil sezonunda kurumsal yatırımcı aktivitesinin azalması, fiyat hareketlerini etkiledi. Donald Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde likidite artışı beklentisi yükseliyor.

Fed'in Para Politikası Bitcoin Fiyatını Yükseltebilir

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes blog yazısında önemli öngörülerde bulundu. Hayes'e göre Trump'ın göreve başlamasından sonra para basımı hızlanacak. Bu durum, mart ayında Bitcoin için yerel bir zirveye yol açabilir.

Kripto sektörü Trump'ın göreve başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Buna rağmen, düzenlemelerin uygulanmasındaki gecikmeler yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkileyebilir.

Buna ek olarak KULR Technology Group, 97.000 dolar seviyesinden Bitcoin alımı gerçekleştirdi yaptı / tamamladı. Şirket, 2025'te Bitcoin'in 200.000 doları aşacağını öngörüyor. Kurumsal yatırımcılar, Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde iyimser duruşlarını sürdürüyor.

Analistler, 2025 sonunda Bitcoin'in 150.000 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu beklenti, küresel para arzında beklenen 20 trilyon dolarlık artışın Bitcoin'e 2 trilyon dolarlık yatırım çekebileceği varsayımına dayanıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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