Kurumsal Ethereum yatırımları rekor kırdı

Kurumsal Ethereum yatırımları tarihi zirveye ulaştı. 69 kuruluş hazinelerinde toplam 4,1 milyon ETH tutuyor ve bu varlıkların değeri 17,6 milyar doları buluyor. BitMine Bitcoin madenciliğinden vazgeçerek 1,5 milyon ETH biriktirdi. Bu rakam toplam ETH arzının yüzde 3,39'unu temsil ediyor ve kurumsal benimsenme trendini güçlendiriyor.

Ethereum ekosisteminde çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Piyasa analizlerine göre, 100 ETH'den fazla tutan organizasyonların toplam varlıkları ETH arzının önemli bir bölümünü kontrol ediyor. Bu duruma BitMine Immersion Technologies'in iş modelini değiştirerek Bitcoin madenciliğinden ETH biriktirmeye geçmesi öncülük etti.

Ethereum Hazineleri 17,6 Milyar Doları Aştı

BitMine Immersion Technologies, strateji değişikliğiyle sektörde dikkat çekiyor. Şirket, yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde olan yaklaşık 1,5 milyon ETH ile en büyük ETH miktarını tutuyor. Bu hamle, geleneksel madencilik faaliyetlerinden dijital varlık biriktirme stratejisine geçişi simgeliyor.

SharpLink Gaming, sıralamada ikinci sırada yer alarak yaklaşık 740.800 ETH ile hazinesinde yaklaşık 3,2 milyar dolar değerinde varlık tutuyor. The Ether Machine yaklaşık 345.400 ETH bulundururken, Ethereum Foundation 231.600 ETH ile önemli bir pozisyona sahip.

Dijital varlık hazineleri kripto endüstrisinde ivme kazandı. Halka açık şirketlerin kümülatif ETH hazine varlıkları 2,6 milyon ETH'ye veya yaklaşık 10,9 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişmeler paralelinde, ABD spot Ethereum borsada işlem gören fonları yaklaşık 6,7 milyon ETH tutuyor. Bu rakam ETH'nin mevcut arzının yaklaşık yüzde 5,5'ini temsil ediyor. ETF'ler ve doğrudan kurumsal tutma birleştiğinde, toplam kurumsal ETH kontrolü piyasada belirleyici bir faktör haline geliyor.

