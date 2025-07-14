Kurumsal Bitcoin lideri Strategy 600 bin BTC barajını geçti

Kurumsal Bitcoin lideri Strategy 600 bin BTC barajını geçti
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Strategy, 7-13 Temmuz arasında 4.225 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 601.550 BTC'ye çıkardı. 472,5 milyon dolarlık alım, dört farklı hisse senedi satışıyla finanse edildi. Şirket son alımla birlikte Bitcoin arzının yüzde 2,8'ini kontrol ederek 30 milyar dolarlık kâğıt kazanç elde etti.

Kurumsal Bitcoin hazine lideri Strategy, Michael Saylor liderliğinde BTC birikiminde kritik bir seviyeye ulaştı. Şirketin son haftalık alımı, Bitcoin başına ortalama 111.827 dolar harcayarak gerçekleşti. Bu yaklaşım, Strategy'nin Bitcoin'i kurumsal hazine varlığı olarak konumlandırma vizyonunu pekiştiriyor.

Strategy Bitcoin Arzının Yüzde 2,8'ini Kontrol Ediyor

Strategy'nin fon sağlama sistemi, dört farklı hisse senedi programını etkin biçimde kullanıyor. Şirket, MSTR adi hisse senedinden 330,9 milyon dolar, STRK imtiyazlı hisse senedinden 71,1 milyon dolar, STRF hisse senedinden 55,3 milyon dolar ve STRD hisse senedinden 15 milyon dolar elde etti.

Michael Saylor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı haftalarda sadece HODL yapmazsın" mesajını paylaştı. Bu açıklama, Strategy'nin Bitcoin alım stratejisindeki kararlılığını gösteriyor.

Strategy'nin toplam Bitcoin portföyü, şu anda 73 milyar doları aşan bir değere sahip. Şirket, Bitcoin başına ortalama 71.268 dolar maliyetle bu varlığı biriktirdi. Mevcut piyasa değerleri göz önüne alındığında, Strategy yaklaşık 30 milyar dolarlık kâğıt kazanç elde etmiş durumda.

Bitcoin toplam arzının yüzde 2,8'ini kontrol eden Strategy, kripto para sektöründe eşsiz bir pozisyona sahip. Bu oran, hiçbir kurumsal yatırımcının ulaşmadığı bir seviyeyi temsil ediyor.

Şirketin "42/42" stratejisi kapsamında, 2027'ye kadar toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefleniyor. Bu program, Strategy'nin Bitcoin birikimindeki uzun vadeli vizyonunu yansıtıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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