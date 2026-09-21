Kriptonun iki devinden yeni alım hamlesi

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İki şirketin 21 Eylül'de duyurduğu alımlarda Strategy rezervine 950 Bitcoin, Bitmine ise 27 bin 562 Ethereum ekledi. Son işlemlerle Strategy'nin elindeki Bitcoin miktarı 846 bine çıkarken Bitmine'ın Ethereum varlıkları 6 milyona yaklaştı.

STRATEGY BİTCOİN ALIMINA GERİ DÖNDÜ

Strategy, 14-20 Eylül dönemindeki Bitcoin alımı için 75,7 milyon dolar harcadı. Ücret ve giderler dahil Bitcoin başına ortalama 79 bin 670 dolar ödedi. Şirket, önceki iki haftada yeni alım bildirmemişti.

Son işlemle birlikte toplam Bitcoin yatırımı 63,80 milyar dolara ulaştı. Şirketin 846 bin BTC'lik rezervinin ortalama maliyeti ise Bitcoin başına 75 bin 416 dolar oldu.

Alımı mevcut nakdiyle finanse eden Strategy, aynı dönemde STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerinin geri alımına da 174 milyon dolar ayırdı. Böylece hisse geri alımına harcadığı tutar, Bitcoin alımı için ödediği miktarın iki katını aştı.

BITMINE ETHEREUM HEDEFİNE YAKLAŞTI

Bitmine'ın 14 Eylül'deki son güncellemesinden bu yana aldığı 27 bin 562 ETH, toplam varlıklarını 5 milyon 983 bin 940 ETH'ye taşıdı. Şirket, yeni alımların ortalama maliyetini açıklamadı.

Bitmine artık dolaşımdaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,9'unu elinde tutuyor. Şirketin hedefi bu oranı yüzde 5'e çıkarmak. Elindeki Ethereum'ların 5 milyon 67 bin 309'unu ise ağın işleyişine katılıp ödül kazanmak için staking'e ayırmış durumda.

Yeni alıma, yılın son çeyreğine ilişkin yükseliş beklentisi eşlik etti. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, kripto piyasasında haziran sonunda bir boğa döneminin başladığını savundu. Lee'ye göre, Ethereum'un üçüncü çeyrekteki güçlü performansı yılın son çeyreğinde daha belirgin bir yükselişin habercisi olabilir.

Lee, yılın başında yapay zeka hisselerine yönelen kurumsal yatırımcıların son üç ayda kripto varlıklara ayırdıkları payı artırmasını bekliyor. Bu talebin Ethereum'daki yükselişi destekleyebileceğini düşünüyor.