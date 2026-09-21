Kriptodaki yükseliş düşüş bekleyenleri vurdu

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Hafta sonu 80 bin 300 dolara kadar gerileyen Bitcoin, pazartesi günü kayıplarını geri aldı. Yayım sırasında yaklaşık 85 bin 260 dolardan işlem gören Bitcoin'in son 24 saatteki yükselişi yüzde 6,12 oldu.

Alımlar büyük altcoinlere de yayıldı. Ethereum yüzde 5,93 artışla 2 bin 727 dolara yükselirken Solana yüzde 7,78 kazançla 116,68 dolardan işlem görüyor. XRP ise yüzde 8,52 yükselişle 1,49 dolara ulaşarak 1,50 dolar seviyesine yaklaştı.

ALTCOİNLERDE ÇİFT HANELİ KAZANÇLAR

Son 24 saatteki artış Dogecoin'de yüzde 10,22'ye, Avalanche'ta yüzde 10,53'e ulaştı. Dogecoin yaklaşık 0,0936 dolardan, Avalanche ise 11,41 dolardan işlem görüyor. BNB de yüzde 5 kazançla 789,29 dolara yükseldi.

SUI ve NEAR daha yüksek oranlı artışlarla öne çıktı. SUI yüzde 25,90 yükselişle 1,033 dolara, NEAR yüzde 15,32 kazançla 4,18 dolara ulaştı.

TASFİYELERİN YÜZDE 84'Ü DÜŞÜŞ YÖNÜNDE

Piyasadaki yükseliş, özellikle fiyat düşüşünden kazanç sağlamayı amaçlayan kaldıraçlı işlemleri vurdu. Son 24 saatte toplam 781,41 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 658,94 milyon doları short, yani düşüş yönündeki işlemlerden oluştu. Yükseliş yönünde açılan long pozisyonlardaki tasfiye ise 122,47 milyon dolar oldu.

Böylece toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 84'ü short işlemlerde gerçekleşti. Aynı dönemde 117 bin 16 yatırımcının pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. En büyük tek tasfiye, Binance'teki BTC/USDT işleminde 11,29 milyon dolar olarak kaydedildi.

Daha kısa zaman aralıklarında da tasfiyeler yüksek seyretti. Son 12 saatte 611,70 milyon dolarlık pozisyon kapatılırken bunun 519,25 milyon dolarını short işlemler oluşturdu. Son dört saatteki toplam tutar ise 279,98 milyon dolar oldu.

Varlık bazında en büyük tasfiye Bitcoin işlemlerinde görüldü. Son 24 saatte BTC pozisyonlarında yaklaşık 429,35 milyon dolar, Ethereum'da 181,47 milyon dolar tasfiye gerçekleşti. Solana'da bu tutar 21,67 milyon dolar, XRP'de 11,64 milyon dolar oldu. Bu rakamlar her varlıktaki long ve short işlemlerin toplamını kapsıyor.

Fiyat yükselirken short pozisyonların zorunlu olarak kapatılması, piyasaya ek alım getirerek hareketi hızlandırabiliyor. Tasfiyelere rağmen türev piyasasındaki açık pozisyonların toplam değeri son 24 saatte yüzde 9,33 artarak yaklaşık 157,7 milyar dolara çıktı.