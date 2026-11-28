Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD dolarına endeksli stablecoinlerin toplam arzı kasımda yaklaşık 14,75 milyar dolar azaldı. Bu, Mayıs 2022'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş oldu.

Bitcoin (BTC) ise haftaya 61 bin 200 dolar civarında başladı ve şu anda 59 bin 100 dolardan işlem görüyor. Fiyat pazar gecesi bu seviyenin altında kapanırsa lider kripto para üst üste 8. haftalık kaybını yazacak.

STABLECOİN ARZI 20,7 MİLYAR DOLAR AZALDI

Toplam stablecoin arzı yılbaşından bu yana 20,7 milyar dolar küçüldü. Arz, mayıstaki yaklaşık 312,9 milyar dolarlık zirvesinden 283 milyar dolar civarına geriledi.

USDT'nin arzı son 30 günde yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 2022'den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Tether bu ay Ethereum (ETH) ağında iki kez 4'er milyar dolarlık USDT yaktı. Ağdaki USDT arzı 80,3 milyar dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Circle'ın USDC'si de aynı dönemde yaklaşık 2 milyar dolar küçüldü. Düşüşün yaklaşık yüzde 90'ı Ethereum ağında yaşandı. İki büyük tokenın aynı anda küçülmesi paranın piyasadan çıktığına işaret ediyor.

Geçmiş veriler bu tablonun Bitcoin için olumsuz olduğunu gösteriyor. 2022'den bu yana USDT arzının daraldığı dönemlerde Bitcoin'in iki aylık getirisi ortalama yaklaşık yüzde 10 kayıp oldu. Bitcoin'in 39 rekor kapanışından hiçbiri arzın daraldığı bir dönemde gelmedi.

BİTCOİN SEKİZİNCİ HAFTALIK KAYBIN EŞİĞİNDE

Bitcoin pazartesi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla 64 bin 500 dolara kadar yükseldi. Çarşamba açıklanan ekim ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ardından fiyat 57 bin 300 dolara geriledi.

PCE endeksi yüzde 3,8 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyeye çıktı. Çin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik yeni ABD gümrük tarifeleri de baskıyı artırdı. Vadeli işlem piyasası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırmasını neredeyse tamamen fiyatlıyor.

Cuma sabahı 62 bin dolara yaklaşan Bitcoin, ABD borsalarının açılışının ardından 59 bin doların altına indi. Galaxy de ayı piyasasının haziranda bittiği görüşünü geri çekti. Şirket, 30 Haziran'daki yaklaşık 58 bin 500 dolarlık dibin altında bir günlük kapanışı daha derin bir düşüşün habercisi sayıyor.

ETF'LERDEN KASIMDA 5,78 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden Şükran Günü nedeniyle dört işlem günüyle sınırlı kalan haftada 1,64 milyar dolar çıktı. Fonlar cuma günü de 389 milyon dolar kaybederek üst üste sekizinci işlem gününü çıkışla kapattı.

Kasımdaki toplam çıkış yaklaşık 5,78 milyar dolara ulaştı. Bu rakam haziranda görülen 4,51 milyar dolarlık önceki aylık rekorun yaklaşık yüzde 28 üzerinde bulunuyor. Spot Ethereum ETF'lerinden de dokuz işlem gününde 592,7 milyon dolar çıktı.

BİNANCE'TE ÇEKİMLER TAMAMEN AÇILDI

Binance, 29 Ekim'deki saldırının ardından kademeli olarak açtığı çekimlerin bütün ağlarda yeniden başladığını 26 Kasım'da duyurdu. Saldırıda yaklaşık 6,34 milyar dolarlık varlık çalınmıştı ve borsa kaybı kendi kaynaklarıyla karşılamıştı.

Çalınan fonların yaklaşık 2,82 milyar doları dondurulmuş ya da kısıtlanmış durumda. 20 Kasım itibarıyla geri dönen tutar ise yalnızca 32 milyon dolar oldu. Abu Dabi'deki mahkeme 1 Aralık'ta dondurulan varlıkların teslimine ilişkin duruşma yapacak.

ETHEREUM'DA GLAMSTERDAM TESTİ 15 ARALIK'TA

Ethereum haftaya 1720 dolar civarında başladı ve şu anda 1640 dolardan işlem görüyor. İkinci büyük kripto paranın haftalık kaybı yüzde 4'ü aştı.

Ethereum geliştiricileri ekimde güvenlik kaygılarıyla ertelenen Glamsterdam yükseltmesinin Hoodi test ağında 15 Aralık'ta devreye girmesine karar verdi. Ana ağ için ise henüz bir tarih belirlenmedi.