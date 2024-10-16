Kripto yatırımcılarına darbe: Bitcoin kazançlarına dev vergi

Kripto para dünyası, İtalya'nın sürpriz vergi hamlesiyle sarsıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Maurizio Leo'nun açıklamasına göre 2.000 euro üzerindeki kripto kazançları için uygulanan vergi oranı neredeyse ikiye çıkarılacak. Bu karar, İtalya'nın kripto paralara yönelik düzenleyici yaklaşımında radikal bir değişikliği işaret ederken, global kripto piyasalarında da yankı uyandırıyor.

Avrupa Genelinde Kripto Vergilendirme Eğilimi Artıyor

İtalya'nın bu vergi artış kararı, ülkenin 2025 yılı bütçe planlarının bir parçası olarak ortaya çıktı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Maurizio Leo, Bakanlar Kurulu'nun Salı akşamı onayladığı önlemleri sundu. Bu önlemler; aileleri, gençleri ve işletmeleri desteklemek için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Vergi artışı, 2023 vergi yılından bu yana uygulanan mevcut düzenlemeleri önemli ölçüde güncelleyecek. İtalyan yatırımcılar şu an 2.000 Euro'nun üzerindeki kripto para kazançlarına yüzde 26 oranında vergilendiriliyor. Yeni plan, bu oranı yüzde 42'ye yükseltecek.

Bu gelişme, Avrupa genelinde kripto para düzenlemelerinde bir sertleşme eğilimini yansıtıyor. Birleşik Krallık'ta da benzer bir vergi artışı planlanıyor. İngiliz Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, kripto paralar da dahil olmak üzere sermaye kazançları vergilerini yüzde 20'den yüzde 39'a çıkarmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

İtalyan hükümeti, vergi artışının yanı sıra nakit kullanımını kısıtlamayı da planlıyor. Bu adım, vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek için hayata geçiriliyor ancak bu yaklaşım, kripto para kullanımını yükseltebilir.