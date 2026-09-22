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Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü

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Kripto piyasası yeniden 3 trilyon doları gördü
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Bitcoin'in 86 bin dolar çevresine yükselmesi ve altcoinlerin harekete katılması, toplam kripto para piyasasını gün içinde 3 trilyon dolar eşiğinin üzerine taşıdı. Ralliye Dogecoin, XRP, Solana ve Ethereum öncülük ederken, yüksek kaldıraç piyasadaki oynaklık riskini artırdı.

Bitcoin, gün içinde 86 bin doların üzerine çıktıktan sonra 85 bin 600 dolar çevresinde tutundu. Ethereum yaklaşık yüzde 3 yükselerek 2 bin 740 dolara yaklaşırken XRP yüzde 7, Solana yüzde 5 ve Dogecoin yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

1 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE RALLİYİ HIZLANDIRDI

Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kripto para pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin yaklaşık 844 milyon dolarlık bölümü, fiyatların yükselmesiyle kapanan kısa pozisyonlardan oluştu. Yaklaşık 135 bin yatırımcının pozisyonu bu süreçte kapandı.

Bitcoin, tasfiye edilen pozisyonlarda yaklaşık 608 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ethereum pozisyonlarındaki tasfiye tutarı ise 181 milyon dolar oldu. Tek işlemdeki en büyük tasfiye, Hyperliquid üzerinde yaklaşık 21 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonunda gerçekleşti.

Zorunlu alımların etkisi zayıflarken piyasanın toplam değeri yayım sırasında yaklaşık 2,92 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son bir saatteki tasfiyelerin 11 milyon doların altında kalması, yükselişin devamı için yeni alıcıların devreye girip girmeyeceğini öne çıkarıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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