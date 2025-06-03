Kripto Piyasası Neden Yükseliyor? İşte Uzman Yorumları

Lider Altcoin Yükseldi, Bitcoin Hafif Düştü

Piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto paranın 9'u yükselişte. Sadece biri hafif gerileyerek yatay seyretti. Bitcoin yüzde 0,2 düşüşle 105 bin 224 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, dünkü 104 bin 884 dolar seviyesinin üzerinde.

En çok değer kazanan ise yüzde 4'lük artışla Ethereum oldu. ETH şu anda 2 bin 610 dolardan işlem görüyor. Diğer büyük kripto paralar ise yüzde 1 ila 3 arasında değer kazandı.

Ethereum Vakfı, protokol araştırma ve geliştirme birimini yeniden yapılandırarak bazı ekip üyeleriyle yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni yapılanma, "daha odaklı ve yalın" bir organizasyon oluşturmayı hedefliyor.

Günün Kazananı Dogwifhat (WIF)

İlk 100 kripto para arasında, dün yükselen 20 token bugün düşerken, yeni kazananlar da ortaya çıktı. En fazla değer kaybeden yüzde 5 düşüşle Bittensor (TAO) olurken, günün en dikkat çeken yükselişi yüzde 12,3 ile Dogwifhat (WIF) tarafından geldi. WIF, şu anda 0,975 dolardan işlem görüyor. Onu, yüzde 8,7 artışla Ethena (ENA) izliyor.

Kurumsal Yatırımcılar Alternatif Varlıklara Yöneliyor

PrimeXBT analistleri, geçen haftaki düşüşe rağmen piyasa yapısının hâlâ pozitif olduğunu belirtiyor. Bitcoin'in 100 bin 700 doların altına net bir şekilde sarkması durumunda 96 bin dolar seviyelerine geri çekilme yaşanabileceği ifade ediliyor.

Unity Wallet COO'su James Toledano'ya göre yatırımcılar, makroekonomik belirsizlikler nedeniyle Bitcoin'i geleneksel para birimlerine karşı alternatif bir değer saklama aracı olarak görüyor. Bitcoin'in nisan ayında Donald Trump'ın "karşılıklı gümrük tarifesi" açıklamasına verdiği sınırlı tepki de bu görüşü destekliyor. Artık birçok yatırımcı tarifeleri kalıcı ekonomik politikalar yerine pazarlık aracı olarak değerlendiriyor.

Toledano, bugünkü piyasa koşullarının nisan ayına göre daha disiplinli yatırımcı davranışları ve güçlü kurumsal temellerle şekillendiğini vurguluyor. Küresel borsalarda düşüş, ABD tahvil faizlerinde artış, dolarda zayıflama ve altın fiyatlarında yükseliş; yatırımcıların alternatif varlıklara yöneldiğine işaret ediyor.

Toledano şöyle diyor:

Yatırımcıların, geleneksel para birimlerine olan güvenin zedelenmesi ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte merkeziyetsiz varlıkları tercih ettiği görülüyor. Bitcoin'in bu ortamda istikrarını koruması, onun artık stratejik bir değer saklama aracı olarak kabul gördüğünü gösteriyor.

Bitcoin DeFi'ye Yöneliyor

Layer 2 BOB kurucu ortağı Alexei Zamyatin ise kurumsal yatırımcıların sadece Bitcoin biriktirmekle kalmadığını, aynı zamanda bu varlıkları değerlendirmeye çalıştıklarını belirtiyor. ABD'nin önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyon BTC almayı planlaması, Bitcoin'in finansal bir varlık olarak resmen tanındığını gösteriyor.

Zamyatin'e göre, bu durum getirili Bitcoin ürünlerine olan talebi artıracak ve DeFi'nin bir sonraki büyüme adımı olması kaçınılmaz hale gelecek. Hükümetlerin ve kurumların Bitcoin'e aktif şekilde yön vermesiyle birlikte, Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finansın daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Gündem Takibi: Bitcoin Seviyeleri, ETF Akışları ve Yeni Regülasyonlar

Bitcoin şu anda 105 bin 224 dolardan işlem görüyor. Gün içi en yüksek seviye 106 bin 415 dolardı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111 bin 814 dolardan yüzde 5,9 aşağıda. Son bir haftada yüzde 4 gerileyen BTC, son bir ayda ise yüzde 9,6 yükseldi.

PrimeXBT, 107 bin dolar seviyesini kritik eşik olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 95-96 bin dolar bandı sıradaki destek olabilir. Ancak uzun vadeli görünümde Bitcoin'in yükseliş trendi devam ediyor.

Öte yandan Korku ve Açgözlülük Endeksi 57'den 58'e çıkarak temkinli iyimserliği yansıtıyor. Piyasa, yeni sinyaller için bekleyişte.

2 Haziran'da ABD spot Bitcoin ETF'lerinden toplamda 267,52 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Sadece Bitwise fonuna 3,41 milyon dolarlık giriş oldu. Ethereum ETF'leri ise art arda giriş almaya devam ediyor. 2 Haziran'da toplam 78,17 milyon dolarlık giriş kaydedildi. En büyük girişler BlackRock (48,4 milyon dolar) ve Fidelity (29,78 milyon dolar) fonlarında görüldü.

Öte yandan, küresel çapta bazı düzenleyici gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerekiyor. Güney Kore başkanlık seçimi ve ABD'de stabilcoin düzenlemesini içeren yasa tasarısı, piyasa üzerinde etkili olabilir. ABD'de sektör temsilcileri, bu hafta Senato'ya taşınacak olan GENIUS yasa tasarısının ilerlemesi için baskı yapıyor.