Kripto Piyasası Neden Düşüşte?

İlk 10'da Sadece 3 Coin Yükseldi

En değerli 10 kripto para arasında yalnızca Ethereum, Tron ve Binance Coin artıda kapattı. Ethereum (ETH), yüzde 0,2'lik sınırlı bir yükselişle 2.585 dolardan işlem görüyor. Gün içi en yüksek seviyesi 2 bin 720 dolar oldu.

Tron (TRX) yüzde 1,5 artışla 0,276 dolara, Binance Coin (BNB) ise yüzde 0,8 yükselişle 679 dolara çıktı. BNB tarafında dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Balinaların, bireysel yatırımcılardan daha agresif şekilde açığa satış yaptığı bildiriliyor. Bu hareketin, fiyatı yukarı yönlü tetiklemeyi amaçlayan klasik bir "ayı tuzağı" olabileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin (BTC) yüzde 0,6 gerileyerek 109.181 dolara indi. 22 Mayıs'ta 111 bin 814 dolar ile tarihi zirvesine ulaşan BTC, o günden bu yana %2,4 kayıp yaşadı.

XRP, yüzde 2,2'lik düşüşle 2,3 dolara gerileyerek en çok değer kaybeden coin oldu.

İlk 100 arasında yalnızca 12 varlık fiyat artışı kaydetti. Günün en çok yükselen coin'i ise yüzde 10,2 ile Quant (QNT) oldu. Monero (XMR) ise yüzde 6 düşüşle 392 dolara gerileyerek en sert kaybı yaşayan altcoin konumunda.

Makroekonomik Belirsizlikler Yatırımcıyı Tetikte Tutuyor

Piyasalarda genel görünüm, ekonomik belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Unity Wallet COO'su James Toledano, Bitcoin'in yüksek volatilitesinin hâlâ ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Fiyatların; yatırımcı duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik dalgalanmalara oldukça hassas olduğu ifade ediliyor.

Son günlerde analistlerin dikkat çektiği kısa vadeli düzeltme olasılığı da gerçekleşmiş durumda. Sert yükselişlerin ardından gelen kâr satışları, piyasanın genel havasını kısa vadede baskı altına alıyor.

Ayrıca büyük ekonomilerde gündeme gelen olası düzenleyici adımlar da yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

BTC 130 Bin Doları Görebilir mi?

Derive.xyz'nin kurucusu Nick Forster'a göre rallinin hızı azaldı. BTC'nin volatilitesi %45, ETH'nin ise yüzde 72 seviyesinde sabit kalıyor.

Haziran sonuna kadar Bitcoin'in 130 bin doları aşma ihtimali %10 olarak hesaplanıyor. Ethereum'un aynı süreçte 3 bin 100 doların üzerine çıkma olasılığı ise %15.

Yine de kısa vadede yükseliş yönlü beklentiler sürüyor. Forster, 30 Mayıs vadeli 112 bin dolarlık BTC alım opsiyonlarında artış yaşandığını belirtiyor. Öte yandan 27 Haziran'a kadar BTC'nin 110 bin dolar altında kalacağı yönünde pozisyonlar da artıyor.

Market maker'ların short gamma pozisyonunda kalması da dikkat çekici. BTC ve ETH fiyatları yükseldikçe, bu oyuncuların hedge amaçlı daha fazla alım yapması gerekebilir. Bu da fiyatlarda ani yükselişleri tetikleyebilir.

Son 24 saatte Derive.xyz'de gerçekleşen işlemlerde BTC yatırımcılarının %55,6'sı alım, yüzde 22,3'ü ise satım opsiyonlarını tercih etti. ETH tarafında alım ve satım arasında daha dengeli bir dağılım olması, piyasanın bu varlık için daha kararsız bir görünüm sergilediğini gösteriyor.

Teknik Seviyeler ve Piyasa Sinyalleri

BTC, 22 Mayıs'ta ulaştığı 111 bin 814 dolarlık zirvenin ardından 109 bin 181 dolara kadar geri çekildi. Kritik direnç seviyeleri 109 bin 653, 111 bin 935 ve 113 bin 300 dolar. Destekler ise sırasıyla 108 bin 731 ve 107 bin 078 dolarda. İkinci desteğin altına inilirse, 105 bin 905 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 69'dan 68'e geriledi. Bu, piyasanın hâlâ "açgözlülük" bölgesinde kaldığını ve yatırımcıların risk alma iştahını koruduğunu gösteriyor.

ETF Verileri ve Küresel Gelişmeler

Bugün itibarıyla ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine ilişkin veri açıklanmadı. Ancak CoinShares'in haftalık raporuna göre, geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerine 3,3 milyar dolar giriş oldu. Son 6 haftada bu rakam 10,5 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana toplam giriş ise 10,8 milyar dolarla rekor kırdı.

Amerika'da dikkat çeken başka bir gelişme de Trump Media & Technology Group'un 3 milyar dolarlık fon toplayarak dijital varlıklara yatırım yapma planı. Truth Social platformunun sahibi olan şirketin, eski ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı olması, etik ve düzenleyici tartışmalara neden oluyor. Bu durumun kripto piyasasına yansımaları yakından izleniyor.

Diğer yandan Hindistan'da kripto sektörü, 2022'de getirilen ve işlem hacminin yüzde 90'ını ülke dışına taşıyan vergi düzenlemelerinin geri çekilmesi için lobi faaliyetleri yürütüyor.

Tayland'da ise Menkul Kıymetler Komisyonu, tokenlaştırılmış devlet tahvili G-Token'ın ödeme aracı olarak kullanımına kısıtlama getirdi. Fransa merkezli Blockchain Group ise başarılı geçen 71,85 milyon dolarlık tahvil ihracının ardından 72 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı planladığını duyurdu.