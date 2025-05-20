Kripto Piyasası Neden Düştü?

Kripto Piyasası Neden Düştü?
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Son 24 saatte toplam kripto piyasa değeri ve Bitcoin'de ciddi bir hareketlilik gözlenmedi. Bazı altcoin'ler değer kazanırken, çoğu düşüş yaşadı. Günün en çok değer kaybedenlerinden biri de yüzde 9'luk düşüşle Fartcoin oldu. Peki, kripto piyasası neden düşüşte?

Piyasa Genel Olarak Durgun

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte 8 milyar dolar gerileyerek 3,31 trilyon dolara indi. Buna rağmen, 3,28 trilyon dolarlık kritik destek seviyesi hâlâ korunuyor. Bu seviye, kısa vadede daha büyük kayıpların önüne geçilmesi açısından önemli.

Piyasada şu an belirgin bir yön yok; bu da yatay seyirin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak olumsuz gelişmeler yaşanırsa piyasa değeri 3,16 trilyon dolara kadar gerileyebilir. Tersine, olumlu bir hava hâkim olursa 3,40 trilyon dolarlık direnç seviyesinin test edilmesi mümkün. Bu da piyasanın yeniden toparlanabileceğine dair umut verebilir.

Bitcoin Güçlü Desteği Test Ediyor

Bitcoin şu anda 106 bin 95 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 105 bin dolarlık destek hattını test ediyor. Yukarı yönlü harekette ise 106 bin 265 dolarlık direnç seviyesi en büyük engel. Bu nokta, geçmişte birçok kez aşılmakta zorlanılan bir eşik oldu.

Bitcoin bu direnci bir kez daha aşamazsa, yatırımcıların kâr satışlarıyla birlikte fiyatın 105 bin doların altına düşmesi ve 102 bin 734 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Bu da kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini güçlendirir.

Ancak BTC bu direnci kırmayı başarırsa, 109 bin 588 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yeni bir yükselişin önü açılabilir. Bu da piyasada olumlu senaryoyu yeniden gündeme getirir.

Fartcoin Sert Darbe Aldı

Günün en fazla düşen altcoin'i Fartcoin oldu. Son 24 saatte yüzde 9 değer kaybeden kripto para şu anda 1,22 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen, 1,20 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Bu destek korunduğu sürece daha büyük bir düşüş riski az gibi görünüyor. Ancak piyasada genel bir kötüleşme yaşanırsa, Fartcoin'in 1 dolara kadar gerilemesi ihtimal dahilinde. Bu da yatırımcı güvenini ciddi şekilde sarsabilir.

Öte yandan, Fartcoin 1,20 dolar seviyesinde tutunup yukarı yönlü bir tepki verirse, 1,54 dolara kadar bir toparlanma hareketi görebiliriz. Bu senaryo, kısa vadeli olumsuz beklentileri boşa çıkarabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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