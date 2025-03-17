Kripto piyasası bugün neden düşüşte?

Piyasa dengede kalmaya çalışıyor

Kripto piyasasının toplam değeri şu anda 2,75 trilyon dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor ve son düşüşle birlikte 23 milyar dolar kaybetti. Bu durum, Pazar günü yaşanan 65 milyar dolarlık daha büyük bir kaybın ardından geldi. Şu an 2,69 trilyon dolar seviyesinde olan piyasa, kayıpları telafi etmeye çalışıyor ve potansiyel bir yükseliş için zemin arıyor.

Piyasa değeri, önce 2,63 trilyon dolar seviyesindeki desteği test edebilir ve ardından toparlanmaya çalışabilir. Eğer volatilite artmazsa, bu yatay seyir birkaç gün daha sürebilir ve fiyatların belirgin bir yön kazanmasını geciktirebilir.

Ancak genel piyasa koşulları iyileşirse, 2,75 trilyon dolar seviyesinin aşılması düşüş beklentisini boşa çıkarabilir. Böyle bir kırılma, piyasa değerini 2,93 trilyon dolara kadar çıkararak yatırımcı güvenini artırabilir ve daha güçlü bir yükseliş trendinin önünü açabilir.

Bitcoin direnci kırmaya çalışıyor

Bitcoin şu anda 83.691 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 82.761 dolar destek noktasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ancak 85.000 dolar seviyesindeki güçlü direnç hala aşılamadı. Eğer Bitcoin bu direnci kırıp destek haline getirebilirse, daha güçlü bir yükseliş hareketi başlayabilir.

Eğer Bitcoin 82.761 doların altına düşmezse, mevcut destek seviyesini koruyarak yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Ancak piyasa genelinde olumsuz bir hava oluşursa, Bitcoin'in 80.000 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali var. Bu düşüş, yatırımcılar arasında kısa vadeli negatif beklentileri artırabilir ve yükseliş ihtimalini geciktirebilir.

Öte yandan, Bitcoin 85.000 dolar direncini kırmayı başarırsa, fiyatını 87.041 dolar seviyesine kadar çıkarabilir. Bu seviyenin aşılması, Bitcoin'i 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşıyarak düşüş beklentilerini ortadan kaldırabilir.

Movement (MOVE) kritik destek seviyesine yaklaştı

MOVE, son 24 saatte yüzde 4,3 düşüşle 0,445 dolar seviyesine geriledi. Çoğu altcoin yükseliş gösterirken, MOVE bu süreçte değer kaybeden nadir varlıklardan biri oldu. Bu düşüş, altcoinin toparlanma mücadelesini zorlaştırırken, piyasa baskısının devam ettiğini gösteriyor.

MOVE, şu an 0,420 dolar seviyesindeki kritik desteğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer bu seviye kırılırsa, MOVE daha fazla değer kaybederek 0,370 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyebilir. Böyle bir senaryo, MOVE için toparlanma sürecini daha da zor hale getirebilir.

Ancak MOVE, 0,476 dolar direncini aşmayı başarırsa, yükseliş ivmesi kazanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde, MOVE fiyatı 0,527 dolara kadar yükselebilir ve düşüş beklentileri geçersiz hale gelebilir. Bu da altcoin için yeni bir toparlanma sürecinin başlaması anlamına gelebilir.