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Kripto paralar bugün neden yükseldi? Bitcoin fiyat analizi

Kripto paralar bugün neden yükseldi? Bitcoin fiyat analizi
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Hafta sonundaki sert düşüşün ardından, toplam kripto piyasa değeri ve Bitcoin fiyatı yeniden dengeye oturdu. Altcoin'ler arasında ise günün yıldızı, yüzde 32 yükselen Fartcoin oldu. Peki, kripto paralar bugün neden yükseldi? İşte Bitcoin fiyat analizi...

Piyasada Denge Sağlandı

Son 24 saatte toplam kripto piyasası yaklaşık 48 milyar dolar büyüyerek 2.51 trilyon dolara ulaştı. 2.50 trilyon dolar seviyesinin destek olarak korunması, toparlanmanın devamı için kritik. Bu seviye üzerinde kalındıkça yatırımcı güveni artabilir ve piyasa değeri 2.61 trilyon dolara doğru yükselebilir.

Bu seviyenin altına düşülmesi ise piyasa değerini 2.41 trilyon dolara kadar çekebilir. Böyle bir senaryo, son dönemdeki düşüş trendini derinleştirir ve yatırımcıların piyasadan uzaklaşmasına neden olabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin şu anda 82 bin 503 dolar desteğinin üzerinde tutunuyor. Ancak 85 bin dolarlık direnci aşmakta zorlanıyor. Bu seviye geçilirse, 90 bin dolara doğru yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

Eğer bu direnç kırılırsa, Bitcoin 86 bin 822 doları test edebilir. Bu seviye son bir aydır güçlü bir bariyer olarak çalışıyor. Yukarı yönlü bu kırılım yatırımcı ilgisini yeniden artırabilir.

Öte yandan, 82 bin 503 dolarlık destek kaybedilirse fiyat 80 bin dolara, hatta 76 bin 741 dolara kadar gerileyebilir. Bu da satış baskısını artırabilir.

Günün Parlayan Altcoin'i: Fartcoin

Meme coin kategorisindeki Fartcoin, yüzde 32 yükselerek 0.58 dolara ulaştı. Şu anda 0.60 dolarlık dirençle karşı karşıya. Eğer bu direnç aşılırsa, fiyat 0.69 dolara kadar çıkabilir ve son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşır. Bu durumda 1.00 dolara yaklaşan bir ivme de yakalanabilir.

Ancak 0.60 dolar kırılamazsa, fiyat 0.37 dolara kadar geri çekilebilir. Bu da Fartcoin'de kısa vadeli bir duraklama veya düşüş anlamına gelir. Yükselişin sürmesi için direnç seviyesinin aşılması şart.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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