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Kripto para yatırımcıları tehlikede: Sahte kripto borsasıyla milyonlarca dolarlık vurgun yaptı

Kripto para yatırımcıları tehlikede: Sahte kripto borsasıyla milyonlarca dolarlık vurgun yaptı
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ABD mahkemesi, sahte Coinbase web sitesi üzerinden 20 milyon dolardan fazla kripto para çalan Hintli dolandırıcıyı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 31 yaşındaki Chirag Tomar, mağdurların paralarını lüks yaşam için harcadı. Olay, kripto para dünyasındaki güvenlik açıklarına ve dolandırıcılık risklerine dikkat çekiyor.

Kripto para dünyasında yaşanan bu büyük dolandırıcılık vakası, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha kanıtladı. Chirag Tomar ve suç ortakları, Haziran 2021'den itibaren Coinbase'in sahte bir web sitesini kullanarak yüzlerce mağdurun kripto paralarını ele geçirdi. Bu olay, kripto para güvenliği ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktalar konusunda önemli dersler içeriyor.

Sahte Site Milyonlarca Doları Sildi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hindistan vatandaşı Chirag Tomar, kripto para borsası Coinbase'i taklit eden bir web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği dolandırıcılık sonucu 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Bölge Yargıcı Kenneth D. Bell tarafından verilen karar, 60 ay hapis cezasının yanı sıra iki yıl denetimli serbestlik içeriyor.

Tomar'ın, mağdurlardan elde ettiği paraları pahalı saatler ve Lamborghini, Porsche gibi lüks araçlara harcadığı belirtildi. Ayrıca çalınan fonların bir kısmını Dubai ve Tayland gibi yerlere yapılan seyahatler için kullandığı öğrenildi.

Dolandırıcılık şeması, Tomar ve suç ortaklarının Coinbase Pro'yu taklit eden bir web sitesi oluşturmasıyla başladı. Bu sahte site, kullanıcıları giriş bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını girmeye kandırdı. Bazı durumlarda, dolandırıcılar kendilerini Coinbase müşteri hizmetleri temsilcileri olarak tanıttı.

Mağdurların hesaplarına erişim sağlayan dolandırıcılar, kripto paraları kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara transfer etti. Çalınan fonlar daha sonra çeşitli adreslere dağıtıldı. Kuzey Karolina'dan bir mağdur, bu dolandırıcılık nedeniyle tek başına 240.000 dolardan fazla kaybetti.

Bu olay, kripto para yatırımcılarının güvenlik konusunda daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, kullanıcılara resmi web sitelerini kullanmalarını, şüpheli bağlantılara tıklamamalarını ve kimlik bilgilerini paylaşırken son derece dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Dolandırıcılık Kripto Para

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