Kripto para yatırımcıları için uzmanlardan iki kritik uyarı

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Kripto dünyası Bitcoin için 2025 sonunda 180.000 dolar tahminleri yaparken, Tezos kurucu ortağı Arthur Breitman piyasanın karşı karşıya olduğu iki büyük riske işaret ediyor. Breitman, ABD ekonomisinde olası bir resesyonun yanı sıra kripto sektörünün kendi içinde döngüsel kalmasının piyasalar için tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Analistlerin büyük bir çoğunluğu 2025 sonuna kadar boğa piyasasının süreceğini ve Bitcoin'in 180.000 dolara yükseleceğini öngörürken, Tezos kurucu ortağı Arthur Breitman iki büyük risk faktörüne dikkat çekiyor. ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve kripto sektörünün kendi içine dönük döngüsel yapısı Bitcoin için büyük risk taşıyor. Piyasadaki son düzeltmeye rağmen analistler, Bitcoin'in 2025'in üçüncü çeyreğinden sonra zirve yapmasını bekliyor.

ABD'nin Resesyon Göstergeleri Kripto Para Piyasasını Tehdit Ediyor

Son piyasa düzeltmelerine rağmen analistler Bitcoin'in 2025'in üçüncü çeyreğinden sonra 160.000-180.000 dolar bandında zirve yapacağını düşünüyor. Ancak Tezos'un kurucusu, dış ekonomik faktörlerin yanında asıl tehlikenin sektörün kendi içinde olduğunu vurguluyor. Breitman'a göre DeFi'nin yalnızca kendini finanse etmesi ve tokenların sadece spekülasyon için alınması, gelir üreten işletmeler üzerine kurulu geleneksel borsalardan farklı olarak kripto piyasası için ciddi bir risk oluşturuyor.

Çoğu kripto analisti boğa döngüsünün 2025 sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Bitcoin fiyat tahminleri 160.000 dolardan 180.000 doların üzerine kadar değişiyor.

Tezos kurucu ortağı Arthur Breitman, kripto sektörünün en büyük riskinin döngüsel ekonomi yapısı olduğunu söyledi. Breitman "Sektör içinde, ana risk, sektörün hala temellendirme arayışında olmasıdır. Hala her şey çok döngüsel." diye ekledi.

Breitman, özellikle DeFi sektörünü eleştiriyor. "DeFi'nin amacı bir şeyi finanse etmektir ancak DeFi'nin finanse ettiği tek şey daha fazla DeFi ise, o zaman bu döngüseldir. Bu durum, gelir getiren işletmeler üzerine kurulu" olan borsa piyasasıyla keskin bir tezat oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Son memecoin çöküşleri de kripto ekonomisinin durumunu gözler önüne seriyor. Solana, yakın zamandaki memecoin dolandırıcılık dalgasının ardından Şubat ayında 485 milyon dolardan fazla çıkış yaşadı.

Makroekonomik endişeler de kripto piyasalarını tehdit ediyor. Breitman "Piyasa için çok fazla iyimser rüzgar var ancak bir süredir yanıp sönen çok sayıda geleneksel resesyon göstergesi de var. Bu yüzden bunu göz ardı edemezsiniz." diye belirtti.

Kripto para piyasaları hala teknoloji hisseleriyle önemli bir korelasyon içinde işlem görüyor. Bu da bir resesyonun yaygın bir satışa neden olacağı anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri, potansiyel bir resesyon konusundaki kaygıları yeniden alevlendirdi.

Polymarket verilerine göre piyasa katılımcılarının yüzde 40'ından fazlası ABD'de bu yıl bir resesyon öngörüyor. Bu oran, 17 Şubat'ta sadece yüzde 22 olarak tahmin ediliyordu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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