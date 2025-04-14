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Kripto para piyasasında yeni rekabet: Solana Ethereum oranı tarihi zirvede

Kripto para piyasasında yeni rekabet: Solana Ethereum oranı tarihi zirvede
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Solana'nın fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla artarken, Ethereum da aynı oranda değer kaybetti. SOL/ETH oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Mayıs başında gerçekleşecek Pectra güncellemesinin ardından daha hızlı hard fork güncellemeleri gelebileceğini açıkladı. Bu durum, kripto para piyasasındaki rekabet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

Kripto para piyasasında Solana ve Ethereum arasındaki rekabet yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Binance'teki SOL/ETH oranı yılbaşından bu yana yüzde 40 artarak 0,081 seviyesine yükseldi. Bu oran, Ethereum'un yaklaşan Pectra güncellemesi öncesinde önemli bir finansal gösterge olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda ETH/BTC oranı da son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Vitalik Buterin Hızlı Güncelleme Sinyali Verdi

Solana (SOL) ve Ethereum (ETH) arasındaki fiyat rekabeti kripto para piyasalarında heyecan yaratıyor. Verilere göre Solana'nın değeri son bir haftada yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Aynı dönemde ETH benzer oranda değer kaybetti.

Bu fiyat hareketleri sonucunda, SOL/ETH fiyat oranı Binance'te günlük kapanışta 0,081 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TradingView verilerine göre bu oran, yılın başında yüzde 5,8 seviyesindeyken yaklaşık yüzde 40'lık bir artış gösterdi.

Benzer şekilde, ETH/BTC fiyat oranı da son altı ayda yüzde 47 düşerek yüzde 1,9 seviyesine geriledi. Bu seviye, Ocak 2020'den bu yana görülen en düşük değer olarak dikkat çekiyor.

Ethereum ekosistemi için önemli gelişmeler de yaşanıyor. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, X platformunda paylaştığı mesajda gelecekteki güncellemeler hakkında önemli ipuçları verdi. Buterin, "Pectra sonrası daha hızlı hard fork'lar yapma konusunda neredeyse hiç itiraz olmadan çok isteklilik görüyorum." ifadesini kullandı.

7 Mayıs'ta ana ağda devreye girmesi planlanan Pectra güncellemesi, Mart 2024'te aktif hale gelen Dencun'dan sonraki ilk büyük yenilik olacak. Bu güncelleme, hesap soyutlama, staking limiti artışı ve rollup'ları güçlendirmek için maksimum blob sayılarının iyileştirilmesi gibi önemli değişiklikleri içeriyor.

Buterin ayrıca Ethereum'un yol haritasında Pectra ve "Fusaka" sonrası gelecek olan "Glamsterdam" güncellemesi hakkında da bilgiler paylaştı. "Araştırmacılar arasında gas limit artış özelliklerinin Glamsterdam için en öncelikli olduğu konusunda evrensel bir anlaşma var" diyen Buterin, işlevsellik daha erken tamamlanırsa güncellemenin de öne çekilebileceğini belirtti.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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