Kripto para piyasası enflasyon verisine rağmen yükselişte

Kripto para piyasasında yatırımcı güveni güçlendi. ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisine rağmen piyasalar olumlu seyir izledi. Özellikle Ethereum ve BNB'deki güçlü yükseliş dikkat çekti.

Yatırımcı Güveni Toparlanmayı Destekliyor

Kripto para piyasasında toparlanma devam ediyor. Ethereum, Cboe'nin 21Shares Ethereum ETF'sinde staking izni için SEC'e yaptığı başvuruyla yüzde 6 değer kazandı. Bu gelişme, ETH ETF'lerinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BNB ise teknik açıdan güçlü bir performans sergiledi. Token, 500 dolar seviyesindeki dipten yüzde 12'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. BTC Markets analisti Rachael Lucas, bu hareketi "teknik bir sıçrama" olarak nitelendirdi.

Piyasadaki toparlanmada algoritmik işlemlerin etkisi öne çıktı. İşlem botlarının makroekonomik verilere hızlı tepkisi ve likidite koşullarının destekleyici olması, kripto varlıklarda yukarı yönlü hareketi tetikledi.