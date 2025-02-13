Kripto para piyasası enflasyon verisine rağmen yükselişte

Kripto para piyasası enflasyon verisine rağmen yükselişte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası son 24 saatte güçlü bir toparlanma yaşadı. Ethereum (ETH) yüzde 6, Binance Coin (BNB) yüzde 12 artış gösterdi. Bitcoin (BTC) 98.000 dolar seviyesini test ederken piyasa genelinde iyimser hava hakim oldu.

Kripto para piyasasında yatırımcı güveni güçlendi. ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisine rağmen piyasalar olumlu seyir izledi. Özellikle Ethereum ve BNB'deki güçlü yükseliş dikkat çekti.

Yatırımcı Güveni Toparlanmayı Destekliyor

Kripto para piyasasında toparlanma devam ediyor. Ethereum, Cboe'nin 21Shares Ethereum ETF'sinde staking izni için SEC'e yaptığı başvuruyla yüzde 6 değer kazandı. Bu gelişme, ETH ETF'lerinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BNB ise teknik açıdan güçlü bir performans sergiledi. Token, 500 dolar seviyesindeki dipten yüzde 12'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. BTC Markets analisti Rachael Lucas, bu hareketi "teknik bir sıçrama" olarak nitelendirdi.

Piyasadaki toparlanmada algoritmik işlemlerin etkisi öne çıktı. İşlem botlarının makroekonomik verilere hızlı tepkisi ve likidite koşullarının destekleyici olması, kripto varlıklarda yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Pakistan ve Hindistan, geri çekilme konusunda anlaştı

Pakistan ve Hindistan, anlaşmaya vardı!
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
title