Haberler

Kripto para piyasası bu hafta hangi gelişmeleri takip edecek?

Kripto para piyasası bu hafta hangi gelişmeleri takip edecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası 4 trilyon dolar seviyesini aştıktan sonra bu hafta kritik gelişmeler yaşanacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül toplantısında faiz indirimi beklentisi artarken Dogecoin ve XRP'nin ilk ETF'leri perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Aynı zamanda Arbitrum ve ApeCoin'de toplam 60 milyon dolarlık token açılımı gerçekleşecek.

Geçen hafta güçlü bir performans sergileyen kripto piyasası, bu hafta önemli gelişmelere sahne olacak. Altcoin Season Index Altcoin mevsimi göstergesinin 80'i aşması, yatırımcılar için umut verici sinyaller veriyor. Aynı zamanda layer-2 ağlarında gerçekleşecek büyük token açılımları, piyasa dinamiklerini etkileyebilir.

Kripto Para Piyasası Fed Kararına Nasıl Tepki Verecek?

ABD merkez bankasının bu hafta gerçekleştireceği toplantı, kripto piyasasının gidişatı açısından hayati öneme sahip. Reuters'in anket yaptığı ekonomistler, merkez bankasının faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor.

Zayıf istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. ABD ekonomisi ağustos ayında sadece 22.000 yeni iş yarattı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'e yükseldi. Tarihsel veriler, Fed'in gevşek para politikası uyguladığı dönemlerde Bitcoin ve altcoinlerin güçlü performans sergilediğini gösteriyor.

Altcoin Season Index'in 80'i aşması, piyasada yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. MYX Finance, MemeCore, OKB, Pudgy Penguins ve Cronos gibi projeler bu artışı yönlendiriyor. Uzmanlar, bu trendin yatırımcıları alternatif kripto paralara yönlendirebileceğini belirtiyor.

Rex-Osprey'in Dogecoin ve Ripple (XRP) ETF'leri, perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Bu ETF'ler, Investment Company yasasına dayandığı için standart ETF'lerden farklı özelliklere sahip olacak.

Token açılım programları da bu hafta piyasayı etkileyecek. İkinci en büyük layer-2 ağı Arbitrum, pazartesi günü 49,9 milyon dolar değerinde token serbest kalacak. ApeCoin 9,69 milyon dolar, Zetachain ise 8,6 milyon dolar değerinde açılım gerçekleştirecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

CHP kurultay davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title