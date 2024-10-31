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Kripto para piyasaları Harris yönetiminin belirsizliğinden endişeli

Kripto para piyasaları Harris yönetiminin belirsizliğinden endişeli
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ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'in olası zaferi, kripto para piyasalarını az oranda etkileyecek. Bernstein analistleri kısa vadeli düşüş beklerken, uzmanlar 2024 sonunda ve 2025 başında güçlü bir yükseliş öngörüyor. Bitcoin'in (BTC) 120.000-135.000 dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Başkan adayı Harris'in kripto politikasındaki belirsizlik, sektörde endişe yaratıyor. Bununla birlikte ekonomistler, küresel likidite koşullarının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının piyasalar üzerinde daha belirleyici olacağını vurguluyor.

Düzenleyici Belirsizlik ABD Kripto Ekosistemini Tehdit Ediyor

Kripto para sektörü, başkan adayı Harris'in net bir politika ortaya koymamasından dolayı endişeli. SEC'in mevcut yaptırım odaklı yaklaşımı, birçok şirketin yurt dışına çıkış planlarını hızlandırıyor.

Tim Draper, seçimlerin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Draper, kazananın kim olursa olsun "önümüzdeki üç on yılın küresel ekonomisini tanımlayabilecek" bir endüstriye zarar vermekten kaçınması gerektiğini vurguluyor.

Bit Mining'in baş ekonomisti Youwei Yang, yatırımcıların küresel para akışına odaklanması gerektiğini düşünüyor. Yang'a göre Harris yönetiminin gevşek para politikası, düzenleyici zorlukları dengeleyebilir ve kripto fiyatlarını destekleyebilir.

Henley & Partners'ın hazırladığı "Kripto Adopsiyon Endeksi 2024", ABD'yi kripto dostu ülkeler sıralamasında BAE, Hong Kong ve Singapur'un gerisine konumlandırıyor. Bu durum, ABD'nin küresel kripto inovasyon yarışında geri kalma riskini ortaya koyuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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