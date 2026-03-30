Kripto para hisselerinde dip sinyali

Analistler, mevcut değerlemelerin şirketlerin uzun vadeli büyüme potansiyelini değil kısa vadeli olumsuz piyasa algısını yansıttığını savundu. Dijital varlık altyapısına bağlı şirketler (borsalar, aracı kurumlar ve tokenizasyon platformları) stablecoin, türev ürünler, tahmin piyasaları ve gerçek dünya varlığı tokenizasyonu alanlarında büyümesini sürdürürken hisse fiyatları son zirvelerden yüzde 60 geride kaldı.

HEDEF FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLDİ

Birinci çeyrek öncesinde de korunan bu görüş, söz konusu satış dalgasının kısmen ABD düzenlemelerine bağlı kaygılar da dahil olmak üzere temel göstergelerden kopuk biçimde aşırı gittiği yönündeki değerlendirmeye dayanıyor. Bernstein'a göre mevcut zayıflık birinci çeyrek bilançolarına kadar sürecek. Değerlemeler, temel göstergelerden daha hızlı bir yeniden fiyatlandırma geçirdi.

Coinbase için "endeks üzeri getiri" notu korunurken hedef fiyat 440 dolardan 330 dolara indirildi. Analistler, birinci çeyrekte işlem hacimlerinin zayıflamasına karşın Coinbase'in kazanç büyümesini sürdürmesini bekliyor. Şirketin gelirinin 2027'ye kadar yıllık bileşik yüzde 26 oranında artacağı öngörülüyor. Büyümenin önemli bir kısmını stablecoinlerin sürüklemesi bekleniyor. Circle'ın USDC gelirinden yaklaşık yarısını alan şirkette türev ürünler ve yeni ürünler de katkıyı artırıyor. Abonelik ile hizmet gelirleri, spot işlem hacimlerindeki döngüsel dalgalanmalara karşı tampon işlevi görüyor.

STABLECOIN VE TÜREV ÜRÜNLER ÖNCÜ KONUMDA

Robinhood için "endeks üzeri getiri" notu ve 2026'da yüzde 25 kazanç büyümesi beklentisi korunurken hedef fiyat 160 dolardan 130 dolara çekildi. Analistler tahmin piyasalarını temel büyüme motoru olarak öne çıkarıyor ve bu segmentin 2026'da toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'una ulaşabileceğini tahmin ediyor. Kalshi iş birliği ve Robinhood'un kendi borsa altyapısı bu alandaki büyümeyi destekliyor. Marj kredisi, abonelik ve bankacılık gibi işlem dışı gelirler ise şirketin kripto para oynaklığına duyarlılığını düşürüyor.

Figure için "endeks üzeri getiri" notu korunurken hedef fiyat 72 dolardan 67 dolara indirildi. Analistler Figure'ı Blockchain tabanlı tokenizasyonun saf oyuncusu olarak tanımlıyor. Şirketin gelir akışları kripto para fiyat hareketleriyle görece sınırlı bir bağlantı taşıyor.

Şirketin 2026'da kredi kaynak hacminin 12,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rapora göre aylık kredi kaynaklandırması mart ayı itibarıyla 1 milyar doları aştı. Konut teminatlı kredi limitleri, yeni kredi ürünleri ve pazar yeri modelinin genişlemesi büyümeyi destekleyen başlıca kalemler arasında yer alıyor. Tokenize kredi, zincir üstü hisseler ve merkezi olmayan sermaye piyasaları kanallarıyla Figure'ın gerçek dünya varlığı tokenizasyonundaki uzun vadeli konumlanması ise analistlerin yatırım tezinin odak noktasını oluşturuyor.