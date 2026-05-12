Kripto para fonlarına altıncı haftada milyonlarca dolar girdi

Araştırma şirketi CoinShares'in pazartesi günkü raporuna göre haftalık giriş bir önceki haftanın 118 milyon dolarlık akışına kıyasla keskin bir artış gösterdi. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, girişlerin ABD'deki CLARITY Act'e ilişkin gelişmelerle desteklendiğini belirtti. Yasa tasarısının stablecoin getirilerine yönelik uzlaşı metni 1 mayısta yayımlanmıştı.

Pozitif trend içinde Bitcoin geçen hafta 80 bin doların üzerine çıkarken kripto yatırım ürünlerindeki toplam yönetilen varlık 160 milyar doları aşarak şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

KISA POZİSYON FONLARINDAN YILIN EN BÜYÜK ÇIKIŞI GELDİ

Bitcoin yatırım ürünleri 706 milyon dolarlık girişle haftaya damgasını vurdu ve yılbaşından bu yana toplam akışı 4,9 milyar dolara taşıdı. Yükselen iyimserliğe paralel olarak kısa pozisyon Bitcoin fonlarından yılın en büyük haftalık çıkışı olan 14 milyon dolar kaydedildi. Bu durum yatırımcıların Bitcoin'e karşı bahislerini geri çektiğine işaret ediyor.

Ethereum yatırım ürünleri bir önceki haftaki 81 milyon dolarlık çıkışı tersine çevirerek 77 milyon dolarlık giriş aldı. Solana (SOL) ve XRP (XRP) da sırasıyla 48 milyon ve 40 milyon dolarlık girişlerle dikkat çekti.

HAFTA SONU KAR REALİZASYONU RALLİYİ FRENLEDİ

Haftalık girişler perşembe günü Bitcoin'in kısa süreliğine 80 bin doların altına düşmesiyle birlikte gelen satış baskısına rağmen pozitif kaldı. Perşembe ve cuma günleri ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 423 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve haftalık net giriş 623 milyon dolara geriledi.

CryptoQuant pazartesi günü gerçekleşen karların 14.600 BTC yani 1,1 milyar dolara ulaştığını tespit etti. Bu rakam 10 aralıktan bu yana en yüksek günlük kar realizasyonu oldu. Laser Digital türev masası, "Ralli haftanın ortasından itibaren duraksadı. Yatırımcılar pozisyonlarından hızla kar aldı." dedi. Firma Strategy gibi şirketlerin satış veya alım yavaşlatma sinyallerinin de satış baskısını artırdığını ekledi.