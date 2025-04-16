Kripto para fiyatları neden düştü? İşte son durum

Piyasa Toparlanamıyor

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte 31 milyar dolar eriyerek 2 trilyon 600 milyar dolar desteğinin altına düştü. Bu gerileme, küresel finans piyasalarındaki belirsizliklerle birlikte yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor. Hacim düşük, alım sinyalleri zayıf.

Boğaların hedefi hâlâ 2 trilyon 740 milyar dolar seviyesi. Ancak bu seviyeye ulaşmak için önce 2 trilyon 610 milyar doların korunması şart. Bu destek tutunamazsa piyasa daha da düşebilir ve toparlanma süreci uzayabilir.

Aksi durumda, piyasa değeri 2 trilyon 500 milyar dolara kadar gerileyebilir. Bu da düşüş trendinin derinleştiğine işaret eder.

Bitcoin Güçsüz Seyrediyor

Bitcoin fiyatı büyük bir değişim göstermese de 85 bin dolar direncini aşmayı başaramadı. Bu seviyenin kalıcı destek hâline gelmesi, yükselişin devamı için kritik. Aksi hâlde fiyatın yatay kalması ya da düşmesi mümkün.

Mevcut görünüm, fiyatın 82 bin 600 dolara doğru geri çekilebileceğini gösteriyor. Eğer bu destek de kırılırsa, Bitcoin 80 bin dolara kadar gerileyebilir. Böyle bir senaryo panik satışlarını tetikleyebilir.

Öte yandan, 85 bin doların aşılması ve kalıcı hâle gelmesi durumunda, 86 bin 800 doların da kırılmasıyla birlikte Bitcoin'in 89 bin 800 dolara doğru güçlü bir hamle yapması mümkün. Bu da düşüş senaryosunu geçersiz kılar ve piyasa güvenini yeniden artırabilir.

Pi Network'te Sert Düşüş

Pi Network, son 24 saatte yüzde 16 değer kaybederek 0,61 dolara geriledi. Şu an bu seviyenin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak destek kırılırsa, düşüş derinleşebilir.

0,61 doların altına inilirse, sıradaki destek 0,51 dolar. Bu seviye de korunamazsa, Pi fiyatı 0,40 dolara kadar gerileyebilir. Bu da hem yatırımcı moralini bozar hem de satış baskısını artırır.

Öte yandan, 0,61 dolar seviyesi yeniden güçlü bir destek hâline gelirse, fiyat 0,70 doları ve sonrasında 0,87 doları hedefleyebilir. Bu da düşüş beklentisini ortadan kaldırarak daha iyimser bir tablo çizebilir.