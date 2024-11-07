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Kripto para dünyası yeni SEC başkanını tartışmaya başladı

Kripto para dünyası yeni SEC başkanını tartışmaya başladı
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Haberler
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Donald Trump'ın yeniden başkanlık görevine başlamasıyla SEC başkanlığı için Mark Uyeda'nın adı geçiyor. Uyeda'nın, Gary Gensler'in politikalarına eleştirel yaklaşımları ve kripto para sektörüne daha uyumlu düzenlemeler getirme potansiyeli, kripto para topluluğu tarafından yakından takip ediliyor. Bu atama, SEC'in kripto düzenlemelerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına kısa bir süre kala, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlık görevi için Mark Uyeda'nın adı ön plana çıkıyor. Kripto para dünyasının dikkatle izlediği bu süreçte, Uyeda'nın yaptırım odaklı düzenlemelere karşı tutumu ve işbirlikçi yaklaşımıyla öne çıktığı gözlemleniyor. Bu değişimin SEC politikalarına ve kripto para piyasasına etkileri merak konusu.

SEC'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Trump'ın 2025'te başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, SEC'in yeni başkanının kim olacağı kripto dünyasında merak konusu haline geldi. Tanınmış kripto para hukuk uzmanı Jake Chervinsky, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, mevcut SEC komisyon üyesi Mark Uyeda'nın başkanlık için güçlü bir aday olduğunu belirtti.

Haziran 2022'den bu yana SEC komisyon üyeliği görevini yürüten Uyeda, mevcut başkan Gary Gensler'in kripto para birimlerine yönelik sert düzenlemelerinin sektöre zarar verdiğini savunmasıyla tanınıyor. Uyeda, bu düzenlemeleri "sektör için bir felaket" olarak nitelendirmiş ve daha yapıcı bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamıştır.

Kripto sektörünün destekçilerinden büyük ilgi gören Uyeda'nın, cezalandırma odaklı düzenlemelere karşı duruşu, onu SEC başkanlığı için öne çıkaran unsurlar arasında gösteriliyor. Öte yandan, kripto camiasında "Kripto Anne" lakabıyla bilinen SEC Komiseri Hester Peirce'ın başkanlık şansının oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Chervinsky, Peirce'ın bu göreve talip olma konusundaki isteksizliğine dikkat çekti.

Trump'ın daha önce Gensler'i görevden alacağını açıklaması hatırlatılırken, Chervinsky, başkanlık için Uyeda dışında farklı isimlerin de değerlendirilebileceğini ifade etti. Trump yönetiminin öncelikli hedefinin, Biden döneminde uygulanan yaptırım temelli düzenlemeleri sonlandırmak olacağı öngörülüyor. Bu değişimin, büyük kripto şirketlerine yönelik yaptırımların ve Adalet Bakanlığı'nın Tornado Cash soruşturmasının durdurulmasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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