Kripto para devi Coinbase yapay zeka kullanımını zorunlu kıldı

Kripto para dünyasının devlerinden Coinbase, teknoloji süreçlerinde köklü bir değişime imza atıyor. CEO Brian Armstrong'un açıklamasına göre şirket, DevOps Research and Assessment metrikleri ve AI-spesifik sinyaller kullanarak bu dönüşümü ölçüyor. Cursor, Copilot ve dahili entegrasyonlar gibi araçlarla donatılan mühendisler "AI uzmanları" haline getiriliyor.

Coinbase Günlük Kodların Yarısını Yapay Zeka İle Üretiyor

Brian Armstrong'un yapay zeka zorunluluğu, çalışanlar arasında farklı tepkilere neden oldu. 42 yaşındaki Coinbase CEO'su GitHub Copilot ve Cursor için kurumsal lisanslar aldıktan sonra bir hafta süre veren Armstrong, görevi tamamlamayanlarla toplantı düzenledi.

Armstrong daha sonra bazı çalışanların görevi tamamlamadığı bir görüşmeye katıldığını hatırladı. Bazılarının iyi bir nedeni varken, diğerleri işten çıkarıldı. Armstrong yaklaşımın bazılarına ağır geldiğini kabul ederken, şirketin girişimi ciddiye alması için gerekli netliği sağladığını belirtti.

Şirketin yapay zeka benimsenme oranı, token kullanımı ve yapay zeka tarafından üretilen kodun payı gibi özel sinyaller aracılığıyla ölçülüyor. Coinbase'in belirttiğine göre bu oran yıl sonuna kadar insan tarafından yazılan kodu geçecek.

Yapay zeka kullanıcı arayüzü, test ve yeni başlangıç projelerinde verimliliği artırırken, şirkete göre güvenlik ve gizlilik ekipleriyle geliştirilen bir depo hassasiyet matrisi aracılığıyla ele alınan hata risklerini de artırıyor.

Armstrong "CEO olarak bile" bu araçları kullandığını belirterek liderlikte örnek olmaya devam ediyor. Coinbase'in yaklaşımı, güvenilirlik ve müşteri güvenliğini korumak için koruyucular ile agresif yapay zeka etkinleştirmesi arasında denge kurmayı amaçlıyor.