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Kripto para destekli tahmin platformları App Store'u salladı

Kripto para destekli tahmin platformları App Store'u salladı
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Ethereum (ETH) tabanlı Polymarket ve USDC destekli Kalshi, ABD başkanlık seçimi günü Apple Store finans kategorisinde üst sıralara yerleşti. Kalshi birinci sıraya çıkarken Polymarket dördüncü sırada kendine yer buldu.

Kripto para destekli tahmin platformları, geleneksel anketlere alternatif bir bakış açısı getiriyor. Her iki platform da kullanıcıların seçim sonuçları üzerine tahmin yapmasına olanak tanıyor.

Blockchain Teknolojisi Seçimde Çığır Açtı

Tahmin platformlarının kaydettiği performans, kripto para sektörünün seçim tahminlerinde önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Uygulama analiz platformu SensorTower verilerine göre Kalshi, ücretsiz uygulamalar arasında üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Ethereum Blockchain ağı üzerinde çalışan Polymarket'in 2024 ABD başkanlık seçimi kazananı için toplam tahmin hacmi 3,26 milyar dolara ulaştı. Platform, 2020'deki kuruluşundan bu yana 5,15 milyar dolarlık işlem hacmine imza attı.

Kalshi'deki Donald Trump veya Kamala Harris'e dair piyasası 5 Kasım itibarıyla 247 milyon dolara yükseldi. Federal mahkeme,CFTC'nin düzenleme girişimlerine rağmen Ekim başında Kalshi'nin seçim bahis sözleşmeleri listelemesine izin verdi. Platform, dijital varlık ödeme altyapı şirketi Zero Hash üzerinden stablecoin USDC yatırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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