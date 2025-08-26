Kripto para borsası Kraken tokenlaştırma vizyonunda kararlı

Kripto para borsası Kraken tokenlaştırma vizyonunda kararlı
Kraken kripto borsası, geleneksel varlıkların tokenlaştırılması ve yeni ticaret sistemleri konusunda SEC'in kripto görev gücüyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, küresel düzenleyicilerin tokenlaştırılmış hisseler konusunda sıkı düzenleme talep ettiği kritik bir dönemde yapıldı. Sektör trilyon dolarlık potansiyeli barındırıyor.

Dün gerçekleşen kritik toplantı, tokenlaştırma sektörünün geleceği açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personeli, Payward Inc., Kraken Securities LLC ve Wilmer Cutler Pickering Hales hukuk firmasından temsilcilerle düzenleyici çerçeve, yasal gereklilikler ve tokenlaştırmanın potansiyel faydalarını ele aldı.

Kraken SEC ile Trilyon Dolarlık Tokenlaştırma Fırsatını Konuştu

Tokenlaştırılmış hisse piyasası şu anda başlangıç aşamasında bulunuyor ve toplam değeri 360 milyon dolar seviyesinde. Bu rakam, RWA.xyz verilerine göre son otuz günde yüzde 11 düşüş yaşadı ve tokenlaştırılmış tüm gerçek dünya varlıklarının sadece yüzde 1,35'ini temsil ediyor.

Geleneksel borsa endüstrisi birlikleri ve küresel düzenleyiciler, SEC'i tokenlaştırılmış hisseler konusunda daha sıkı düzenleyici yaklaşım benimsemeye teşvik ediyor. Bu gruplar, geleneksel piyasalarda mevcut olan yatırımcı koruma güvencelerinin eksik olduğunu savunuyor.

Tokenlaştırılmış hisseler, geleneksel piyasaların kısıtlamalarıyla bağlı olmayıp 7/24 işlem görebiliyor. Kraken 22 Mayıs'ta bu hizmeti duyurarak ABD dışı yatırımcıların ABD hisse senetlerini günün her saatinde satın almalarını sağladı.

Binance araştırmasına göre tokenlaştırılmış hisseler trilyon dolarlık bir fırsat sunuyor. Küresel hisse senetleri piyasasının sadece yüzde 1'inin tokenlaştırılması, sektörün piyasa kapitalizasyonunu 1,3 trilyon dolar işaretini aşmasını sağlayabilir. Bu gelişmeler, tokenlaştırma alanının geleceğini şekillendiren kritik bir dönemin yaşandığını gösteriyor.

