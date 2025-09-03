Kripto para borsası Gemini Wall Street'e açılıyor

Kripto para sektöründe kurumsallaşma süreci hızla devam ediyor. Cameron ve Tyler Winklevoss'un 2014'te kurdukları Gemini borsası, Bitcoin'in erken dönem destekçilerinden geleneksel finansal piyasalara açılan kapıyı temsil ediyor. Bu gelişme kripto şirketlerinin ana akım finans dünyasıyla bütünleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Gemini Nasdaq'ta 317 Milyon Dolarlık Halka Arz Hedefliyor

Gemini Space Station tarafından sunulan Form S-1 başvurusu, şirketin "gelişmekte olan büyüme şirketi" statüsünden yararlanacağını gösteriyor. Bu statü ABD federal menkul kıymetler yasalarına göre azaltılmış halka açık şirket raporlama gereksinimlerine tabi olmayı sağlıyor.

Yatırım grubunda Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor yöneticilik rolü üstlenirken, Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities gibi önemli finansal kurumlar da yer alıyor. Academy Securities, AmeriVet Securities ve Roberts & Ryan ise eş-yönetici pozisyonunda bulunuyor.

Halka arz sürecinde Gemini ve satış yapan hissedarlar, aracı kuruluşlara 30 günlük süre için ek 2,4 milyon hisse satın alma opsiyonu verdi. Bu opsiyon halka arz fiyatından aracılık indirimleri ve komisyonları düşülerek uygulanacak.

Başvuru, şirketin haziran ayında yaptığı gizli taslak kayıt beyanının ardından geldi. Bu gizli dosyalama, hassas bilgileri kamuya açıklamadan önce halka arz başvurusu yapmasına olanak tanımıştı. Gemini'nin hamlesi, USDC stablecoin ihraççısı Circle'ın New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ertesi günü gerçekleşmişti.